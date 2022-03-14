مدير الموارد البشرية بالمدينة يكرّم قائد فريق "سجى الشمال"

استقبل مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، في مكتبه، قائد فريق رحلة "سجى الشمال" بندر السياري، الفائز بجائزة برنامج كرام 2022، كأفضل تجربة سياحية.
رافق الضيف الزائر، عدد من المتطوعين والمتطوعات الذين قدّموا مبادرات اجتماعية بيئية وثقافية بطابع سياحي، بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية والخاصة؛ لدعم المجتمع، وإبراز أصالة الوطن الغالي ومعالمه السياحية وعمقها التاريخي.
وزار الفريق، مركز التأهيل الشامل بالمدينة المنورة، وكان في استقبالهم مساعد المدير العام لقطاع التنمية، عبير أبوربعية، ومدير مركز التأهيل الشامل، خالد الحازمي.
وتم الاطلاع على جميع خدمات الرعاية والاهتمام التي تُقدم للأشخاص ذوي الإعاقة.
ثم زار الفريق مكتب العمل وكان في استقبالهم مساعد المدير العام لقطاع العمل محمد النعمي، ومدير خدمة العملاء بالمنطقة فريد الحربي، حيث اطلعوا على الخدمات التي تقدم بصالة خدمة العملاء وما بها من تنظيم.
وأعجب الفريق بفكرة الموظف الشامل الذي يخدم جميع من يطلب الخدمة لكل الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
وبعد الزيارة، كرّم مديرُ عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قائدَ الفريق بندر السياري، بمجسم لمحراب المسجد النبوي الشريف على جهوده في خدمة الإنسان والبيئة.
وثمّن دورهم في نشر ثقافة المسؤولية المجتمعية والتطوعية على مستوى المملكة العربية السعودية، شاكراً لهم زيارة فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ومركز التأهيل الشامل.
وتقدم "السياري" بخالص الشكر للمدير العام، م. عبدالله الصاعدي، على حسن الاستقبال والضيافة والتكريم وما وجده الفريق من تكريم أيضًا.
وأضاف "السياري": سرّنا جميعاً ما شاهدناه من خدمات وأعمال متميزة، وهذا بفضل التخطيط والعمل الجاد الذي تقومون به على مستوى منطقة المدينة المنورة.