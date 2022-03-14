مدير الموارد البشرية بالمدينة يكرّم قائد فريق "سجى الشمال"

ثم زار الفريق مكتب العمل وكان في استقبالهم مساعد المدير العام لقطاع العمل محمد النعمي، ومدير خدمة العملاء بالمنطقة فريد الحربي، حيث اطلعوا على الخدمات التي تقدم بصالة خدمة العملاء وما بها من تنظيم.