مدير "بيئة رابغ" يفتتح السوق المركزي للأسماك بالمحافظة

من جهته، أكد المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، جهود الوزارة وتواصلها في الجولات الرقابية مع الجهات ذات العلاقة بجميع أسواق النفع العام؛ للتأكد من تنفيذ جميع التعليمات والأنظمة والاشتراطات الصحية، ومناقشة طريقة التخلص من المخلفات والمعدات والآليات المستخدمة، وفي كل ما يعرض على المستهلكين.