مدير "بيئة رابغ" يفتتح السوق المركزي للأسماك بالمحافظة

افتتح اليوم مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة رابغ، المهندس أحمد فواز الحربي، سوق السمك الجديد.
ويُقام السوق النموذجي الجديد للأسماك على مساحة 4840 مترًا مربعًا بجوار السوق القديم، ويراعي الاشتراطات البيئية والصحية، التي تُعد في صالح المواطنين والتجار على حد سواء، وَفْق أفضل المعايير الصحية.
وأوضح المهندس الحربي أنه تم افتتاح السوق المركزي لقسم الأسماك كمرحله أولى، الذي يحتوي على صالة كبيرة مكيفة، إضافة لمحال بيع وتقشير وقلي الأسماك. مضيفًا بأن المراحل المقبلة للسوق ستحتوي على قسم للخضار والفواكه، وقسم للحوم.
من جهته، أكد المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، جهود الوزارة وتواصلها في الجولات الرقابية مع الجهات ذات العلاقة بجميع أسواق النفع العام؛ للتأكد من تنفيذ جميع التعليمات والأنظمة والاشتراطات الصحية، ومناقشة طريقة التخلص من المخلفات والمعدات والآليات المستخدمة، وفي كل ما يعرض على المستهلكين.
وأضاف بأن هناك خططًا تنظيمية لتشغيل أسواق النفع العام قصيرة وبعيدة المدى، عبر خطط مدروسة مع الجهات ذات العلاقة. مبينًا أنه سيكون هناك تكثيف للرقابة بهدف خدمة المواطنين والمقيمين بالشكل الأمثل.
وأكد أن الوزارة والجهات ذات العلاقة تخطو خطوات متقدمة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي، من خلال تحفيز السلوك الإيجابي والاستهلاك الرشيد، وتلافي مخاطر الهدر الغذائي.