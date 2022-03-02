مدير "بيئة مكة" يدشن اليوم مبادرة "سوقنا أجمل" بحلقة الخضار والفاكهة بجدة

دشن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، اليوم مبادرة " سوقنا أجمل " لتجميل الممر الرئيسي لسوق حلقة الخضار والفاكهة بحي الصفا بجدة والمستمرة لمدة ثلاثة أيام.

وأوضح الغامدي أن المبادرة تأتي بهدف التوعية عن أهمية الأسواق المركزية ودعماً للأعمال التطوعية، ولإضافة جودة بصرية تعزز من جودة المشهد الحضري للسوق المركزي للخضار والفاكهة بجدة بهدف الحد من التشوه البصري .

وأضاف "الغامدي" أنه يجب إذكاء الوعي العام بأهمية مثل هذه المبادارت حيث تُعد هذه المناسبة فرصة لما يمكن تحقيقه من خلال حل المشكلات بالمبادرات والمشاركة المجتمعية القوية والتعاون من جميع الجهات ذات العلاقة في إكساب السوق بعض المكونات الجمالية، التي يظهر تأثيرها بشكل كبير على الأجواء المحيطة.

ويتم ذلك بعمل تصميم على أرض السوق، بالتعاون مع شركة أسواق جدة المركزية " المستثمر والمشغل للسوق المركزي للخضار والفاكهة بجدة" والفريق التطوعي، وسيتم فتح المشاركة لجميع الراغبين من زوار السوق في العمل الفني للتفاعل معهم .

وأشار إلى أهمية مشاركة المتطوعين في تنفيذ المبادرة والتي من أهدافها إبراز الجمال ومحاربة التشوه البصري، وتحفيزهم للمشاركة في الأعمال التطوعية، وتفعيل منظومة العمل التطوعي للارتقاء بالمظهر الحضاري والجمالي للسوق.

وأكد أن المبادرة تعزز من قيمة الانتماء والتعاون وتحقيق الصالح العام، فضلاً عن بلورة المواهب الشبابية وتمكينها في المجتمع.

وبيَّن أن المبادرة حققت تفاعلاً كبيراً من الزائرين للسوق، وكان من الرائع تمكين شباب وشابات الوطن بمختلف تخصصاتهم ومجالاتهم وأفكارهم وطموحهم وإبداعهم لتحقيق إنجاز يفخرون به ويطمحون له وذلك عبر الفرص التطوعية الممنوحة من جميع الجهات المنظمة لتلك الفرص في المجالات الثقافية والخيرية المُختلفة لخدمة المجتمع .

من جهته، أوضح مدير الأسواق والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس جمعان بن علي الزهراني أن عدد المتطوعين في مبادرة " سوقنا أجمل "حوالي 90 شخصاً، بواقع 30 شخصاً في اليوم، ولمدة أربع ساعات تبدأ من الساعة الرابعة عصراً إلى الساعة الثامنة مساء، وذلك ابتداء من اليوم الأربعاء ولمدة ثلاثة أيام.