مدير "تخصصي تبوك" يفتتح فعاليات برنامج "من أجل غوص آمن"

افتتح مدير مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك الدكتور فؤاد بن صالح المالكي صباح اليوم، فعاليات برنامج "من أجل غوص آمن"، الذي تنظمه وحدة طب الغوص والعلاج بالأكسجين بالمستشفى.
جاء ذلك بحضور مدير إدارة التدريب بالدفاع المدني بمنطقة تبوك العقيد عبدالرحمن البلوي، ومدير عمليات البحث والإنقاذ بقيادة حرس الحدود بمنطقة تبوك العقيد حماد الرويلي، وعدد من الجهات الحكومية ومراكز الغوص بالمنطقة.
وفي بداية اللقاء رحّب مدير المستشفى بالحضور، وأشار إلى أن عقد مثل هذا البرنامج يُعد لأول مرة على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بمنطقة تبوك، من منطلق حرص المستشفى واهتمامه بمجال التدريب ورفع مستوى الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، وتسخير كل الإمكانات الطبية لعلاج العديد من الحالات.
وتشمل هذه الحالات أمراض الضغط الناتجة عن الغوص أو الطيران، والتقرحات الوريدية وجروح السكر والتقرحات السريرية، وسرعة علاج الحروق وتقليل التشوهات الناتجة عنها، وحالات التسمم بالغاز، والغرغرينا الغازية، وعلاج أمراض فقد السمع والبصر المفاجئ.
من جهته، قال الدكتور محمد الشهري مدير وحدة الغوص والعلاج بالأكسجين تحت الضغط العالي: البرنامج يتناول مواضيع هامة من بينها التعريف بطب الأعماق والعلاج بالأكسجين تحت الضغط العالي، وأهمية اللياقة الطبية للغواص ومراحل الفحص الطبي.
وأضاف: يتناول البرنامج الحوادث التي تُعَرّض الغواص للخطر والعناية الطبية للمصابين بحوادث الغوص والأمراض المهنية للغواصين وإمكانية تفاديها.
وأردف "الشهري": "تخصصي تبوك" سيقوم بتنفيذ البرنامج مستقبلًا في كافة مستشفيات المحافظات الساحلية بالمنطقة؛ انطلاقًا من دور المستشفى في المشاركة المجتمعية وتوعية أفراد المجتمع بالأمراض قبل حدوثها والحد من الإصابات الخطرة.
جدير بالذكر أن مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك يُعد المستشفى الوحيد من بين مستشفيات وزارة الصحة بمنطقة تبوك الذي يوجد به وحدة خاصة بطب الأعماق والعلاج بالأكسجين تحت الضغط العالي، ومزودة بأحدث التجهيزات الطبية والكوادر الطبية والفنية المتخصصة في هذا المجال.