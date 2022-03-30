مدير "تخصصي تبوك" يفتتح فعاليات برنامج "من أجل غوص آمن"

وفي بداية اللقاء رحّب مدير المستشفى بالحضور، وأشار إلى أن عقد مثل هذا البرنامج يُعد لأول مرة على مستوى مستشفيات وزارة الصحة بمنطقة تبوك، من منطلق حرص المستشفى واهتمامه بمجال التدريب ورفع مستوى الوعي الصحي بين أفراد المجتمع، وتسخير كل الإمكانات الطبية لعلاج العديد من الحالات.