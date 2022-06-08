مدير تعليم الطائف: نسعى لتقديم تعليم نوعي مُحقق لرؤية المملكة 2030

أكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف الدكتور فهد بن ماجد الشريف، على دور الإشراف التربوي الكبير في العملية التعليمية.
وقال "الشريف": المشرف التربوي يمثل إدارة التعليم عند زيارته للمدرسة في القدوة الحسنة، وهو حلقة بين الإدارة والوزارة وبين الإدارة والمدارس، من خلال قيامه بالمهام التي تسهم في تعزيز التعليم النوعي والوقوف جنباً إلى جنب مع المعلمين والمعلمات لتحقيق أهداف وزارة التعليم، لكون أدوار المعلم والمعلمة في هذا الوقت قد تغيرت، وأضيفت إليها أدوار أخرى أدت إلى رفع مستوى المخرجات في التحصيل العلمي للطلبة.
جاء ذلك خلال كلمةٍ ألقاها مدير تعليم الطائف في اللقاء الأول مع المشرفين التربويين والمشرفات التربويات والذي عُقدَ عبر القاعة الافتراضية ويبيكس، بحضور أكثر من 600 مشرف تربوي ومشرفة.
وركز "الشريف" على أهمية النمو المهني والعلمي للمعلم والمعلمة في تخصصه، وذلك بتزويد المعلم والمعلمة بالمستجدات التربوية، والحرص على تجويد المخرج من الطلاب والطالبات، ورفع المستوى التحصيلي للطلبة بالمشاركة في الاختبارات الدولية والوطنية التي تعدُ محكّاً رئيساً لقياس مستوى التعليم في الميدان التربوي، إضافة إلى البحث عن مستوى الطلبة أثناء الزيارات الميدانية، ودعم العلاقة الإيجابية بين المعلم والمشرف والتربوي لتصب في الصورة المميزة لرسالة التعليم، لتكون النتائج الإشرافية وفق المأمول.
وأكد أهمية تقديم التعليم النوعي المُحقق لرؤية المملكة 2030، والاهتمام بالتعليم المدمج المواكب للتطور التعليمي الذي يحظى باهتمام واسع من معظم دول العالم في هذا الوقت، بعد زوال جائحة كورونا باعتباره أحد أشكال التعليم.
وأشار "الشريف" إلى مجموعة من التوصيات المتعلقة بالزيارات الإشرافية، تمركزت في التأكيد على الزيارات المخططة والمفعلة من قبل المشرفين والمشرفات، واستخدام مؤشرات الأداء في التحصيل الدراسي عن الزيارة للمدرسة، ومتابعة احتياجات المدارس.
ولفت إلى الدور الفاعل والمتميز للمشرفين التربويين في الميدان، مقدمًا الشكر لهم ما يبذلونه من جهود متميزة.