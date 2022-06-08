مدير تعليم الطائف: نسعى لتقديم تعليم نوعي مُحقق لرؤية المملكة 2030

وقال "الشريف": المشرف التربوي يمثل إدارة التعليم عند زيارته للمدرسة في القدوة الحسنة، وهو حلقة بين الإدارة والوزارة وبين الإدارة والمدارس، من خلال قيامه بالمهام التي تسهم في تعزيز التعليم النوعي والوقوف جنباً إلى جنب مع المعلمين والمعلمات لتحقيق أهداف وزارة التعليم، لكون أدوار المعلم والمعلمة في هذا الوقت قد تغيرت، وأضيفت إليها أدوار أخرى أدت إلى رفع مستوى المخرجات في التحصيل العلمي للطلبة.