مدير تعليم القريات: "يوم التأسيس" ذو مكانة كبيرة في قلوب السعوديين

قال مدير التعليم بمحافظة القريات، الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي: إن "يوم التأسيس" هو يوم وطني تاريخي وذو مكانة كبيرة في قلوب السعوديين.

وأضاف، أن تاريخ ويوم (22 فبراير) من كل عام، سيستذكر فيه كل مواطن ومواطنة ينتمون لهذا البلد، ذكرى تأسيس أول لبنة من هذا الكيان الشامخ والكبير "المملكة العربية السعودية".

وتابع "الثبيتي": "في ذكرى "يوم التأسيس" سوف نستذكر كذلك عظمة دولتنا والقيمة التاريخية التي تحملها والمتمثلة في بداية تأسيسها قبل نحو ثلاثة قرون، على يد الإمام محمد بن سعود العام 1727م، الذي وضع أول أركان هذه الدولة -أدامها الله- بتوليه الحكم في الدرعية، وتأسيس الدولة السعودية الأولى في النصف الثاني من العام 1139هـ، الموافق (22/ 2/ 1727م)، وإننا اليوم نعيش مناسبةً وطنيةً وتاريخية يستشعرها كل مواطن ومواطنة ينتمون لهذه المملكة العظيمة بقيادتها وشعبها؛ وذلك بالاعتزاز بجذورها الراسخة والممتدة حتى هذا اليوم، وستبقى -بإذن الله- ممتدةً في إنجازاتها وعطاءاتها ومكانتها العالمية".

وقال: "كانت الدولة السعودية -وما زالت منذ تأسيسها على يد الإمام محمد بن سعود ومنذ أكثر من ثلاثة قرون- وحتى هذا اليوم دولةً قائمةً على الكتاب والسنة والوحدة والأمن والاستقرار، واستمرت في البناء والتوحيد والتنمية؛ حتى أصبحت في مصافّ الدول المتقدمة بكل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بفضل من الله ثم بقيادة حكيمة توالت على حكمها وجعلتها في هذه المكانة المتميزة والكبيرة دوليًّا وإسلاميًّا".

وأكد أنه لا بد في هذا اليوم وكل يوم أن نحمد الله تعالى الذي وهبنا هذا الوطن وطن العزة والخير والسلام، وجعل قيادتها في خير هذه الأمة التي حفظت لها خيراتها وخدمت مقدساتها، وأن ندعوه ليلًا ونهارًا سرًّا وجهارًا بأن يحفظها ويُديم حكم قادتها وأمنها وأمانها في ظل حكم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، اللهم آمين، والحمد لله رب العالمين.