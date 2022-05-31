مدير "تعليم الليث" يدشّن معرض "مكافحة التدخين"

دشن مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي معرض "مكافحة التدخين"، الذي ينظمه قسم الشؤون الصحية المدرسية في قاعة المؤتمرات والمعارض بالمبنى الرئيس للإدارة.
جاء ذلك تزامنًا مع اليوم العالمي لمكافحة التدخين 2022م، تحت شعار "التبغ يهدد حياتنا"، وبالشراكة مع مستشفى الليث العام وكلية العلوم الصحية بالليث وجمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين بالليث.
وتجول مدير تعليم الليث خلال التدشين على فعاليات المعرض وما تضمنه من صور ولوحات و مجسمات توعوية وبرامج مصاحبة له، تبين ضرر التدخين وخطورة هذه الآفة على حياة الفرد والمجتمع.
وأعرب "الحازمي" عن إعجابه برسومات الطلاب وأعمالهم والتي تحكي مشاركتهم الفاعلة مع ما يتضمنه المعرض من شرح وتوضيح لأضرار التدخين ومخاطره الصحية.
من جهته، أشاد المساعد للشؤون المدرسية الدكتور علي بن محمد السوادي بالجهود الموضوعة لإنجاح المعرض، وبالشراكة الفاعلة التي تضمنها بين إدارة التعليم ومستشفى الليث وكلية العلوم الصحية وجمعية كفى بمحافظة الليث؛ للتوعية بخطر آفة التدخين، وحث جميع أفراد المجتمع للمساهمة في القضاء عليها.
وأكد "السوادي" أن هذا المعرض يأتي امتدادًا للجهود الوطنية والعالمية في مكافحة التدخين، ومحاربة هذه الآفة، وبتوجيه من وزارة التعليم، والتي تضطلع بدورها المحوري والمهم في هذا الجانب، مقدمًا الشكر للجهات المشاركة في إنجاح المعرض، مثمنًا الدعم الكبير الذي تلقاه برامج الشؤون المدرسية من قبل مدير التعليم بمحافظة الليث.
وأشاد بالجهود الكبيرة التي قام بها قسم الشؤون الصحية المدرسية في تنظيم المعرض في شطري البنين والبنات، والتفاعل الكبير معه من قبل مديري ومديرات المدارس والموجهين الصحيين والموجهات الصحيات والطلاب والطالبات.
بدوره، قال رئيس قسم الشؤون الصحية المدرسية علي بن عبدالله الزهراني: المعرض يستمر لمدة أسبوع كامل لاستقبال الزائرين من منسوبي التعليم وكافة أطياف المجتمع، حيث يتضمن حملات توعوية وفيديوهات تحكي ضرر آفة التدخين ومخاطرها الجسيمة على الفرد المجتمع.
ودعا الجميع إلى زيارة المعرض والاستفادة من برامجه، مشيراً إلى أن المعرض يتكون من لوحات وملصقات توعوية لمكافحة آفة التدخين، بجانب معرض جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين بمحافظة الليث، وعيادة مكافحة التدخين، ركن الإرشاد الطلابي لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية ، ومرسم فني لإبداعات الطلاب والطالبات، وجدارية اليوم العالمي لمكافحة التبغ.