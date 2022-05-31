مدير "تعليم الليث" يدشّن معرض "مكافحة التدخين"

وأكد "السوادي" أن هذا المعرض يأتي امتدادًا للجهود الوطنية والعالمية في مكافحة التدخين، ومحاربة هذه الآفة، وبتوجيه من وزارة التعليم، والتي تضطلع بدورها المحوري والمهم في هذا الجانب، مقدمًا الشكر للجهات المشاركة في إنجاح المعرض، مثمنًا الدعم الكبير الذي تلقاه برامج الشؤون المدرسية من قبل مدير التعليم بمحافظة الليث.