مدير تعليم المجمعة يدشن برنامج الإيجابية الطلابية المجتمعية

دشن مدير التعليم بمحافظة المجمعة يوسف بن عبداللطيف الملحم، برنامج الإيجابية الطلابية.

يطبق البرنامج في مدرسة ثانوية عبدالرحمن بن عوف، ومدرسة الثانوية الأولى بحرمة، بالتعاون المشترك مع إدارة التعليم وجمعية البر بحرمة.

ويعتبر برنامج الإيجابية الطلابية برنامجًا تنمويًّا اجتماعيًّا، يهدف للوصول بالإنسان والمجتمع إلى تحقيق الإيجابية الذاتية، والإيجابية المجتمعية من خلال الوعي المعرفي والتغيير السلوكي، منطلقًا من رؤية المملكة 2030م في محور أهمية بناء مجتمع حيوي يعيش أفراده وفق المبادئ الإسلامية ومنهج الوسطية والاعتدال؛ معتزين بهويتهم الوطنية، وفخورون بإرثهم الثقافي العريق، في بيئة إيجابية وجاذبة تتوافر فيها مقومات جودة الحياة للمواطنين والمقيمين، ويسندهم بنيان أسري متين، ومنظومتا رعاية صحية واجتماعية ممكنة.

ويقوم البرنامج الوطني على الإيجابية الطلابية والإيجابية الأسرية والإيجابية المؤسسية والإيجابية البيئية، ويستهدف الطلاب في الفعاليات التدريبية في عدة موضوعات من ضمنها التفكير الإيجابي، وتوكيد الذات، والثقة بالنفس، والتخطيط ووضع الأهداف، والعمل التطوعي، وترشيد الاستهلاك، والعلاقات بين الجيران، والتفاعل الاجتماعي، والمهارات الاجتماعية، ومشروع المستقبل.