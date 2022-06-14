مدير" تعليم النماص" يرعى حفل تكريم فريق التميّز الطلابي

رعى مدير التعليم بمحافظة النماص "عمر هجاد الغامدي"، حفل تكريم فريق التميز الطلابي بحضور مساعديه، ومديري مكتبي التعليم بمحافظة تنومة ومركز بني عمرو ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمشرفين ومديري المدارس والمعلمين والطلاب المتميزين، وذلك على مسرح الشؤون التعليمية.
تخلل الحفل عرض مرئي عن مبادرة فريق التميز الطلابي، تلا ذلك كلمات لعددٍ من الطلاب والطالبات، وتقديم عددٍ من المتميزين تجربتهم مع التميز من خلال تحقيقهم العديد من الجوائز على المستوى المحلي والوطن العربي.
فيما هنأ مدير التعليم "عمر هجاد الغامدي" الفائزين مثمنًا لفريق مركز التميز عطاءه المستمر، ومقدمًا شكره لشركاء النجاح وهم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بتنومة وجمعية نماء بالنماص وأسواق علي رافع رقعان على تعاونهم ودعمهم لحفل ملتقى التميز الطلابي.