مدير" تعليم النماص" يرعى حفل تكريم فريق التميّز الطلابي

تخلل الحفل عرض مرئي عن مبادرة فريق التميز الطلابي، تلا ذلك كلمات لعددٍ من الطلاب والطالبات، وتقديم عددٍ من المتميزين تجربتهم مع التميز من خلال تحقيقهم العديد من الجوائز على المستوى المحلي والوطن العربي.