"مدير تعليم جدة" يتفقّد أعمال مشروع "عتاب بن أسيد التعليمي" بحي الأجواد

وأكد الزارع أن المشروع يأتي امتداداً لما تقدمه القيادة الرشيدة أيدها الله للتعليم من دعم لا محدود، إيماناً بأهميته في الارتقاء بالأوطان، مقدمًا الشكر والتقدير لوزارة التعليم على جهودها ودعمها، وللخدمات المساندة وشؤون المباني بتعليم جدة على العطاء المبذول حتى تم إنجاز المشروع وتوفير البيئة الجاذبة والآمنة للطلاب استعداداً لبدء العام الدراسي القادم .