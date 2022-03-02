مدير تعليم جدة يدشن جدارية "يوم بدينا"

دشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، جدارية "يوم بدينا" التي يبلغ طولها 24م، بمساحة إجمالية 60م، والمقامة بمدرسة حكيم بن حزام الابتدائية.

يأتي ذلك ضمن الفعاليات التي ينظمها تعليم جدة ممثلًا في مكتب تعليم النسيم، احتفاءً بيوم التأسيس، بحضور مدير مكتب التعليم بالنسيم الدكتور سعود السلمي، ومساعديه، وعدد من القيادات التعليمية، وأولياء الأمور.

وعند وصول المسعودي لمقر الحفل اطلع على ما تحمله الجدارية من صور فنية تُزامن عصر التأسيس والنهوض بالدولة إلى ما نشاهده في واقعنا الحالي من تقدم وتطور.. بعد ذلك افتتح المسعودي المعرض التشكيلي المصاحب للفعالية لمجموعة من معلمي التربية الفنية بالمكتب بمشاركة الفنان العالمي أحمد زهير.

وتجول المسعودي في ورشتي الرسم والخط، التي نفذها طلاب المكتب.. وفي نهاية الجولة قدّم مدير تعليم جدة الشكر والتقدير لقيادات مكتب النسيم وكوادرها التعليمية والإدارية على جهودهم المبذولة في تجسيد صور التلاحم الوطني ومراحل تأسيس الدولة؛ مشيرًا إلى أن يوم التأسيس يعتبر امتدادًا لأكثر من ثلاثة قرون لهذه الدولة، بفضل الله ثم بقيادتها الحكيمة؛ بل إنها أصبحت دولة محورية على مستوى العالم ولها جذورها التاريخية؛ مؤكدًا أن الاحتفالات التي تقام في المدارس تعتبر تأسيسًا لهذا المبدأ لدى أبنائنا وتوعية لهم بهذا التاريخ العظيم الحافل بالإنجازات.

من جهته أوضح مدير مكتب التعليم بالنسيم الدكتور سعود السلمي، فخره واعتزازه بأعمال الفنانين والطلاب وترجمة حبهم لوطنهم من خلال اللوحات الفنية التي تعكس أصالة هذا الوطن المعطاء وانطلاقة تأسيسه.

وفي ختام الحفل كرّم المسعودي المشاركين في الفعالية.