مدير "تعليم جدة" يدشّن فعاليات أسبوع "الأصمّ العربي 47"

وفي ختام الفعاليات، أعرب المدير العام للتعليم بجدة عن سعادته بما شاهده من برامج وفعاليات يتم تقديمها لتلك الفئة الخاصة من الطلاب، مؤكداً أنها ستسهم في إبراز إبداعاتهم وصقل مواهبهم ودمجهم مع بقية الطلاب، متمنياً لهم كل التوفيق.