مدير تعليم "سراة عبيدة" يُدشِّن المعرض الأول للصفوف الأولية

دشَّن مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، صباح اليوم الاثنين، المعرض الأول للصفوف الأولية، والذي نظمته إدارة الإشراف التربوي "بنات".
جاء ذلك بحضور المساعدة للشؤون التعليمية رانيا بخاري، وعدد من القيادات التعليمية بتعليم البنات.
ودشن "العلكمي" المعرض عبر "زوم"، ثم أكد أهمية مثل هذه المعارض وانعكاساتها على الميدان التربوي، مشيراً إلى أن الصفوف الأولية تمثل البنية التحتية والأرض الصلبة للمؤسسة التعليمية في جميع مراحلها، مقدماً شكره وتقديره للقائمين على المعرض والداعمين له من مشرفات ومديرات مدارس ومعلمات.
عقب ذلك توالت فقرات الحفل الخطابي المُعد بهذه المناسبة، ثم تجوَّلت المساعدة والضيوف في أقسام المعرض وأجنحته، مستمعين إلى شرح عن محتوياته، ومشيدين بما شاهدوه من لوحات وتجارب.
من جانبها، قالت مديرة الإشراف التربوي نجاة القحطاني: إن الاهتمام بالصفوف الأولية وجعلها في طليعة الأولويات لدى النظام التعليمي يعد مؤشراً إيجابياً لسلامة وصحة مسار ذلك النظام.
وأوضحت أن فكرة المعرض انبثقت من أهمية تفعيل واستخدام الوسائل التعليمية لهذه المرحلة الدراسية؛ لتجويد المخرجات التعليمية بالتركيز على المهارات الأساسية القرائية والكتابية وتبسيط المهارات للطلاب والطالبات لتجعلها أكثر رسوخاً في أذهانهم، مع إيجاد بيئات تعليمية جاذبة تستقطب جميع الحواس الذهنية بأساليب علمية شيقة.