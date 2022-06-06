مدير تعليم "سراة عبيدة" يُدشِّن المعرض الأول للصفوف الأولية

ودشن "العلكمي" المعرض عبر "زوم"، ثم أكد أهمية مثل هذه المعارض وانعكاساتها على الميدان التربوي، مشيراً إلى أن الصفوف الأولية تمثل البنية التحتية والأرض الصلبة للمؤسسة التعليمية في جميع مراحلها، مقدماً شكره وتقديره للقائمين على المعرض والداعمين له من مشرفات ومديرات مدارس ومعلمات.