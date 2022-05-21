مدير "تعليم شرورة" يدشن مضمار "دورة" لعلاج التوحد بركوب الخيل

دشن مدير إدارة التعليم بمحافظة شرورة الدكتور فايز بن علي الأسمري مضمار درة الهمم للفروسية الخاص بتدريب طلاب وطالبات مدارس درة أجيال شرورة ومركز همة للرعاية النهارية وخصوصًا لأصحاب أمراض التوحد، والتي تعد من أوائل المراكز والمدارس على مستوى المملكة التي دشنت هذا المشروع المميز والفريد من نوعه.
ويهدف المضمار إلى تقديم حصص تدريبية "مجانية" لطلاب وطالبات شركة درة الجيل التعليمية.
ويعد علاج التوحد بركوب الخيل من الطرق الناجحة التي تم اعتمادها أخيرًا لمساعدة الأطفال المصابين بالتوحد نظرًا للأثر الإيجابي لمرضى التوحد على الصعيدين الجسدي والعقلي ويساعد ركوب الخيل الأطفال المصابين بالتوحد على تحسين مهاراتهم الاجتماعية وإدراكهم الحسي والتوازن والقوة والتنسيق الحركي.
فيما عبّر "الأسمري" مدير إدارة التعليم بشرورة عن شكره لمنسوبي شركة درة الجيل التعليمية متمثلةً بمدارس درة أجيال شرورة الأهلية ومركز همة للرعاية النهارية على الجهود والإبداعات الواضحة والبرامج النوعية التعليمية المتجددة.
وأعرب "الأسمري" عن اعتزازه بتدشين هذا المضمار الذي يعد من إنجازات إدارة التعليم بشرورة وخطوة من مسيرة إبداع كبيرة وفاعلة لخلق جيل ينتمي لتاريخ الوطن العظيم ويخدم فئة غالية علينا جميعًا.