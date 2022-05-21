مدير "تعليم شرورة" يدشن مضمار "دورة" لعلاج التوحد بركوب الخيل

ويعد علاج التوحد بركوب الخيل من الطرق الناجحة التي تم اعتمادها أخيرًا لمساعدة الأطفال المصابين بالتوحد نظرًا للأثر الإيجابي لمرضى التوحد على الصعيدين الجسدي والعقلي ويساعد ركوب الخيل الأطفال المصابين بالتوحد على تحسين مهاراتهم الاجتماعية وإدراكهم الحسي والتوازن والقوة والتنسيق الحركي.