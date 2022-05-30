مدير "تعليم شقراء" يدشن المرحلة الأخيرة لتصفيات جائزة "البليهد" للتميز العلمي

فلاح الجوفان - شقراء : دشن مدير التعليم بمحافظة شقراء الدكتور إبراهيم عبدالله الحسن وبحضور مساعده للشؤون المدرسية الدكتور عادل الزايدي المرحلة الأخيرة من تصفيات "جائزة البليهد للتميز العلمي" لدعم التميز العلمي في مجالات التعلم الأساسية: اللغة العربية، الرياضيات، والعلوم، برعاية مؤسسة عمر بن سعود البليهد الخيرية بجوائز بمبلغ ٩٠٠ ألف ريال لمدة ٣ سنوات لكل سنة ٣٠٠ ألف ريال.

وتستهدف الجائزة طلاب وطالبات المدارس التابعة لإدارة تعليم محافظة شقراء في صفوف الرابع ابتدائي والثاني متوسط والأول ثانوي.

وتسعى الجائزة للتميّز العلمي لطلاب وطالبات مدارس إدارة التعليم بمحافظة شقراء في مجالات اللغة العربية والرياضيات والعلوم، وتحقيق مراكز مميزة على المستوى الوطني والعالمي.

وسيتم تكريم المدارس بواقع ٣ مدارس من قطاع تعليم البنين وثلاث مدارس من قطاع تعليم البنات، وهي المدارس التي فاز أحد طلابها أو طالباتها بالمركز الأول.

وقد حدد دليل الجائزة ٣٦ فائزًا، على أن يكون ٦ فائزين في كل مجال من مجالات الجائزة الثلاثة في قطاع تعليم البنين، و ٦ فائزات في كل مجال من مجالات الجائزة الثلاثة في قطاع تعليم البنات.

وجرى تنفيذ التصفيات بين المتنافسين على الجائزة من خلال اختبارات نوعيّة تقيس الجانب التحصيلي و المعرفي، ومهارات التفكير الأساسية، مُستقاة من المناهج الدراسية والاختبارات الوطنية والدولية، وذلك وِفق الآلية التي ينص عليها الدليل الإجرائي للجائزة.

وتهدف الجائزة إلى تكريم الطلاب والطالبات المتميزين في المجالات المحددة، وتشجيعهم وتحفيزهم للمزيد من التميّز والتفوق، إضافة إلى إذكاء روح التنافس الإيجابي بين الطلاب والطالبات للتميّز.

وقدم الحسن شكره لأمين الجائزة عبدالرحمن الجابر وللزملاء في فريق العمل، وتمنى التوفيق لأبنائه وبناته الطلاب والطالبات المشاركين في هذه الجائزة النوعية والقيّمة، كما قدم شكره وامتنانه للشيخ عمر بن سعود البليهد على هذه المبادرة الكريمة، من خلال رعاية مؤسسة عمر بن سعود البليهد الخيرية للجائزة.

يُشار إلى أن الجائزة تحظى بمتابعة مباشرة من مدير التعليم الدكتور إبراهيم بن عبدالله الحسن، الذي أشار إلى أن هذه الجائزة النوعية تتسق مع توجهات وزارة التعليم في السعي نحو تجويد مخرجات التعلم ورفع مستوى التحصيل الدراسي، وتهيئة الطلاب والطالبات للاختبارات الدولية.