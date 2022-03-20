مدير تعليم عفيف يستهلّ الفصل الدراسي الثالث بزيارات ميدانية للمدارس

وقف مدير التعليم بمحافظة عفيف سعيد بن مساعد الزهراني، يرافقه مدير الإشراف التربوي فواز مسحل العتيبي، على انطلاقة الفصل الدراسي الثالث بمدارس المحافظة، واستهل زياراته لمدرسة فيضة عفيف الابتدائية، والْتقى الطلاب في الطابور الصباحي والهيئة التعليمية والإدارية.
ووجّه "الزهراني" كلمة لطاقم المدرسة وطلابها في فقرة من الإذاعة المدرسية، أكد فيها على ما توليه الحكومة الرشيدة من اهتمام للتعليم وجودة مخرجاته ومتابعة المسؤولين في التعليم لذلك؛ مشددًا على أهمية البداية الجادة في المدارس والعودة بكل حيوية ونشاط للتحصيل العلمي والوصول للهدف المنشود، وإثراء الحصص الدراسية بما يحقق الأهداف التعليمية، وبناء الاستراتيجيات وفق معايير ومؤشرات الجودة للارتقاء بنواتج التعلم.. ثم تجول الجميع في مرافق المدرسة، واطلعوا على البيئة الصفية وانتظام الدروس وفق الخطط المرسومة لذلك.
وتأتي زيارات "مدير تعليم عفيف" لمدارس المحافظة؛ بهدف الاطمئنان على انتظام العملية التعليمية، والوقوف الميداني على استعدادات العودة الحضورية لكل المراحل التعليمية.
ووجّه "الزهراني" شكره وتقديره لإدارة المدرسة وطاقمها على الجهود التي بُذلت من الجميع، والتي كان لها بالغ الأثر في نجاح انطلاقة الفصل الدراسي؛ متمنيًا للطلاب التفوق والنجاح.