مدير تعليم عفيف يستهلّ الفصل الدراسي الثالث بزيارات ميدانية للمدارس

ووجّه "الزهراني" كلمة لطاقم المدرسة وطلابها في فقرة من الإذاعة المدرسية، أكد فيها على ما توليه الحكومة الرشيدة من اهتمام للتعليم وجودة مخرجاته ومتابعة المسؤولين في التعليم لذلك؛ مشددًا على أهمية البداية الجادة في المدارس والعودة بكل حيوية ونشاط للتحصيل العلمي والوصول للهدف المنشود، وإثراء الحصص الدراسية بما يحقق الأهداف التعليمية، وبناء الاستراتيجيات وفق معايير ومؤشرات الجودة للارتقاء بنواتج التعلم.. ثم تجول الجميع في مرافق المدرسة، واطلعوا على البيئة الصفية وانتظام الدروس وفق الخطط المرسومة لذلك.