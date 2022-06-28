مدير "تعليم عفيف" يعتمد 7 مدارس للطفولة المبكرة للعام الدراسي ١٤٤٤هـ

وشملت القرارات؛ افتتاح الروضة الملحقة بابتدائية أم المؤمنين عائشة لتحفيظ القرآن الكريم، وضم الروضة التاسعة إلى ابتدائية هند بنت أبي طالب وتضم الروضة الأولى بالشواطن إلى الابتدائية الأولى بمركز الشواطن التابع لعفيف، كذلك دمج الصفوف العليا الابتدائية أبي بن كعب إلى ابتدائية النعمان بن بشير ( مشترك في المبنى والإدارة).