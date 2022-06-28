مدير "تعليم عفيف" يعتمد 7 مدارس للطفولة المبكرة للعام الدراسي ١٤٤٤هـ

اعتمد مدير تعليم عفيف سعيد بن مساعد الزهراني (7) مدارس للطفولة المبكرة للعام الدراسي ١٤٤٤هـ بالمحافظة، وافتتاح مدرسة هند بنت أبي طالب للطفولة المبكرة وتسكينها بمبنى مدرسة أبي بن كعب الابتدائية بالمحافظة.
وشملت القرارات؛ افتتاح الروضة الملحقة بابتدائية أم المؤمنين عائشة لتحفيظ القرآن الكريم، وضم الروضة التاسعة إلى ابتدائية هند بنت أبي طالب وتضم الروضة الأولى بالشواطن إلى الابتدائية الأولى بمركز الشواطن التابع لعفيف، كذلك دمج الصفوف العليا الابتدائية أبي بن كعب إلى ابتدائية النعمان بن بشير ( مشترك في المبنى والإدارة).
وتضمنت القرارات نقل الصفوف الأولية من الابتدائية الرابعة للبنات إلى مدرسة هند بنت أبي طالب للطفولة المبكرة، وتبديل المباني المدرسية بين مدارس البنين والبنات في كلٍ من مركز الشواطن ومركز الحوميات.