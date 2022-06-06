مدير "تقني تبوك" يتفقد اختبارات المعهد الصناعي وفرع الكلية بـ"تيماء"

تفقد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي بن مرزوق البلوي، اليوم الاثنين، سير الاختبارات النهائية بالمعهد الصناعي الثانوي، وفرع الكلية التقنية بمحافظة تيماء، والتقى بقادة المنشأة والوكلاء ورؤساء الأقسام التدريبية والمتدربين.
واطلع "البلوي" خلال الزيارة على الخطط التطويرية للتدريب، مؤكدًا على تقديم البرامج التدريبية وتكاملها لتخريج الكوادر المهنية المؤهلة؛ لخدمة سوق العمل السعودي.
وافتتح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة، خلال زيارته، قاعة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالمنشأة؛ لتفعيل برامج خدمة المجتمع المسائية وأداء الاختبارات المحوسبة بمحافظة تيماء.
وأشاد "البلوي" بما أولته حكومتنا الرشيدة -حفظها الله - من اهتمام لنشر وتوسيع قاعدة التدريب ومواصلة تنفيذ المشروعات التدريبية؛ بهدف تأسيس البنى التحتية اللازمة وزيادة الطاقة الاستيعابية للمنشآت التدريبية القائمة.