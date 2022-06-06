مدير "تقني تبوك" يتفقد اختبارات المعهد الصناعي وفرع الكلية بـ"تيماء"

تفقد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي بن مرزوق البلوي، اليوم الاثنين، سير الاختبارات النهائية بالمعهد الصناعي الثانوي، وفرع الكلية التقنية بمحافظة تيماء، والتقى بقادة المنشأة والوكلاء ورؤساء الأقسام التدريبية والمتدربين.