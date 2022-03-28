مدير "صحة الطائف" يدشن فعاليات الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان

من جهة أخرى أوضح مدير مركز الأسنان التخصصي الدكتور أحمد الزهراني أن الأسبوع الموحد يأتي ضمن استراتيجيات الخطة الخليجية للتوعية بصحة الفم والأسنان، ويهدف إلى رفع توعية أفراد المجتمع وخصوصًا الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم بأهمية العناية بصحة الفم والأسنان على المشكلات التي قد تشكل خطرًا على صحة الفم، إضافة إلى معرفة سبل الوقاية منها، وتسليط الضوء على أمراض الفم وبعض الأمراض المزمنة.