مدير "صحة الطائف" يدشن فعاليات الأسبوع الخليجي لصحة الفم والأسنان

دشن مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف سعيد القحطاني، مساء أمس الأحد، فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان 2022، الذي يقام هذا العام تحت شعار "صحتي تبدأ من فمي"؛ وذلك بأحد المجمعات التجارية بالمحافظة، وبحضور المساعد للخدمات العلاجية الدكتور فؤاد الثبيتي، ومدير مركز الأسنان التخصصي الدكتور أحمد الزهراني.
وقد بدأت الفعاليات بحفل خطابي، تخلله فيلم توعوي عن كيفية المحافظة على صحة الفم والأسنان، والطريقة الصحيحة لتنظيف الأسنان.. بعد ذلك افتتح القحطاني المعرض المصاحب، الذي تكون من مجموعة من الأركان التوعوية، وكذلك بعض العيادات للكشف والعلاج.
من جهة أخرى أوضح مدير مركز الأسنان التخصصي الدكتور أحمد الزهراني أن الأسبوع الموحد يأتي ضمن استراتيجيات الخطة الخليجية للتوعية بصحة الفم والأسنان، ويهدف إلى رفع توعية أفراد المجتمع وخصوصًا الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وأولياء أمورهم بأهمية العناية بصحة الفم والأسنان على المشكلات التي قد تشكل خطرًا على صحة الفم، إضافة إلى معرفة سبل الوقاية منها، وتسليط الضوء على أمراض الفم وبعض الأمراض المزمنة.
وأضاف "الزهراني" أن الفعاليات لن تقتصر على المعرض؛ وإنما سيكون هناك زيارات ميدانية للمدارس والمنتزهات وبعض المواقع الأخرى لمدة 6 أيام بإذن الله.