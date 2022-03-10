مدير "صحة القنفذة" وفريق العمل يقومون بزيارة ميدانية للمنشآت الصحية

وذكر مدير صحة القنفذة الدكتور أحمد العمري أن النزول للميدان لتقييم الخدمة وذلك بمرافقة فريق العمل المختصين لتقديم الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن الزيارات السابقة للمنشآت الصحية.