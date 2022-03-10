مدير "صحة القنفذة" وفريق العمل يقومون بزيارة ميدانية للمنشآت الصحية

وقف مدير"صحة القنفذة" الدكتور أحمد العمري وفريق العمل من مساعدين ومديري إدارات صحة المحافظة أمس الخميس، على سير العمل بمستشفى ثريبان العام ومركز صحي سبت شمران.
وتأتي هذه الزيارة للوقوف على الخدمات الصحية عن قرب ومتابعة الأعمال بها وتلافي الملاحظات إن وجدت.
وذكر مدير صحة القنفذة الدكتور أحمد العمري أن النزول للميدان لتقييم الخدمة وذلك بمرافقة فريق العمل المختصين لتقديم الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن الزيارات السابقة للمنشآت الصحية.
وأكد أن جميع المساعدين ومديري الإدارات بصحة القنفذة ينفذون جولات ميدانية كلا حسب اختصاصه وذلك لسهولة التواصل والوقوف على سير الأعمال، بما ينعكس على تقديم أفضل الخدمات الصحية للمجتمع.