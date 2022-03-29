مدير "صحة القنفذة" يدشِّن الأسبوع الخليجي الموحد لصحة الفم والأسنان

وصرَّح مدير صحة القنفذة، الدكتور أحمد العمري، بأن تنظيم هذه الفعالية يؤكد أهمية تفعيل العمل الوقائي لخفض نِسب الإصابة بأمراض الفم والأسنان لدى أفراد المجتمع كافة من خلال التوعية المستمرة. مضيفًا بأن الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج كان قد تضمن الموافقة على الخطة الخليجية لرعاية صحة الفم والأسنان، والتركيز على أهمية العمل الوقائي لخفض نسبة الإصابة بأمراض الفم والأسنان.