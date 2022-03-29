مدير "صحة القنفذة" يدشِّن الأسبوع الخليجي الموحد لصحة الفم والأسنان

دشَّن مدير صحة القنفذة، الدكتور أحمد العمري، فعاليات الأسبوع الخليجي الموحد لصحة الفم والأسنان تحت شعار "صحتي تبدأ من فمي" بقاعة المؤتمرات بصحة القنفذة، الذي يشمل أركانًا توعوية عدة حول هذا الأسبوع الخليجي الموحد.
وشاركت المنشآت الصحية في المحافظة في هذه الفعالية للوصول لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع، وكذلك زيارات ميدانية وحملات توعوية لإيصال رسالة الحملة.
وصرَّح مدير صحة القنفذة، الدكتور أحمد العمري، بأن تنظيم هذه الفعالية يؤكد أهمية تفعيل العمل الوقائي لخفض نِسب الإصابة بأمراض الفم والأسنان لدى أفراد المجتمع كافة من خلال التوعية المستمرة. مضيفًا بأن الأسبوع الخليجي الموحد لتعزيز صحة الفم والأسنان في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج كان قد تضمن الموافقة على الخطة الخليجية لرعاية صحة الفم والأسنان، والتركيز على أهمية العمل الوقائي لخفض نسبة الإصابة بأمراض الفم والأسنان.
ونوه "العمري" خلال حفل التدشين بالدور الذي يهدف إليه هذا الأسبوع لتوعية أفراد المجتمع بأهمية وكيفية العناية بصحة الفم والأسنان، وتطبيق المواد الواقية من التسوس على أكبر شريحة منهم، وخصوصًا الأطفال، وتفعيل دور مؤسسات المجتمع في دعم وتنفيذ البرامج الوقائية.