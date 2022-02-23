مدير "صحة حائل": "يوم التأسيس" يوم الاعتزاز بقيادة حكيمة جعلت "صحة الأوطان.. صحة الإنسان"

⁧‫احتفلت "صحة حائل" اليوم بذكرى "يوم التأسيس" المجيد، الذي يوافق يوم 22 فبراير من كل عام؛ وذلك اعتزازًا بالجذور الراسخة لهذه الدولة المباركة الممتدة لأكثر من ثلاثة قرون، وارتباط مواطنيها الوثيق بقادتها منذ عهد تأسيس الدولة السعودية في منتصف عام 1139هـ، الموافق 1727م وحتى عهدنا الميمون.

من جهته هنأ مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة حائل الدكتور فرحان بن فالح الشمري، خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة ذكرى يوم التأسیس، مشيرًا إلى أن يوم التأسيس هو يوم الاعتزاز بقيادة حكيمة جعلت "صحة الأوطان .. صحة الإنسان".

وأضاف مدير "صحة حائل" قائلًا: إن "يوم التأسيس هو يوم نستذكر فيه تأسيس هذا الوطن الشامخ بقيادته ووحدته وتاريخه العريق، الذي يعكس تلاحم القيادة والشعب ويبرز قصص الكفاح والبناء الممتدة، وأن يوم بدينا ونحن نحتضن المعارف، ونتمسك بثقافتنا ونفخر بها".