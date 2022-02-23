مدير عام التدريب التقني بالرياض: ذكرى وطنية جديدة عزيزة على قلوبنا تميزت بإطلالتها الأولى

هنأ سعادة مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الرياض عبدالرحمن بن عمر المقبل القيادة الرشيدة بمناسبة الذكرى الأولى لتأسيس هذا الكيان العظيم، حيث نعيش هذا اليوم الموافق ٢٢ فبراير، ذكرى وطنية جديدة عزيزة على قلوبنا تميزت بإطلالتها الأولى، فارتبطت بوطننا منشأً وبتراثنا مبدأً وبمجدنا فخراً.

ففي مثل هذا اليوم قبل ثلاثة قرون أرسى الإمام محمد بن سعود مع رجاله المخلصين قواعد الدولة واختاروا دستورها، توالت الأعوام و مرت الأحداث ولا تزال بفضل الله عز وجل القواعد راسخة و الدستور ثابت. امتدادٌ مُهيب ومجدٌ تليد يزيد دولة الحاضر إصراراً على الاندفاع نحو المستقبل بطاقة شبابها وعزم رجالها و حكمة قيادتها التي تعاقب حكمها على هذه الأرض الطيبة، وبوشائج الولاء والانتماء ارتبط شعبها بها.

وقال إننا نستشعر في هذا اليوم معاني الفخر والاعتزاز بسيرة الأجداد وبالأصول الضاربة في عمق التاريخ ونستذكر ما بذلوه لنصل إلى ما نحن فيه اليوم، وما يمكن أن نبذله لنكمل مسيرة العز والمجد الذي يليق بوطننا الغالي وبمستوى طموحات قيادتنا أيدها الله.

وأضاف: إن يوم التأسيس هو بداية قصة دولة عظيمة نعيش أجمل فصولها ونسأل الله العلي القدير أن يديم علينا نعمة الأمن والرخاء والازدهار وأن يحفظ قيادتنا ووطننا من كل مكروه.