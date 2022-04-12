مدير عام التدريب التقني والمهني بالباحة يزور المنشآت التدريبية

زار مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة خالد بن ربيعان آل مشوط أمس عددًا من منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها بتوجيه من محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني المهني.
والتقى آل مشوط قيادات ومنسوبي الكليات والمعاهد للبين والبنات، واطلع على عروض مرئية عن خطط وجهود وإنجازات المنشآت التدريبية، وتفقَّد سير العملية التدريبية خلال شهر رمضان المبارك، وتابع الإجراءات والخدمات والدعم الذي تقدمه الإدارة للمنشآت التدريبية.
وأكد آل مشوط في ختام الزيارة على ضرورة بذل أقصى الجهود، وتوظيف الإمكانات كافة، وتسخيرها لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين، والأخذ في الاعتبار مراعاة الظروف الخاصة التي قد تعيق الحضور وخفض المستوى التدريبي للمتدربين والمتدربات خلال شهر رمضان المبارك بتقديم الدعم اللازم بما يحقق المكتسبات التدريبية وينعكس بشكل إيجابي على نتائجهم ومستوى تقدمهم التدريبي.