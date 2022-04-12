مدير عام التدريب التقني والمهني بالباحة يزور المنشآت التدريبية

زار مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة الباحة خالد بن ربيعان آل مشوط أمس عددًا من منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة في إطار الجولات التفقدية التي يقوم بها بتوجيه من محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني المهني.