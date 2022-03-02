مدير عام صحة عسير يكرّم عدداً من المنشآت الصحية بالمنطقة

كرّم مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد بن عائض عسيري، عدداً من المنشآت الصحية؛ نظير حصولها على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي" بعد استكمال معايير الاعتماد.

وشَمِل التكريم ( 11) مركزاً صحياً وهي، مركز صحي خميس مطير، ومركز صحي الملاحة، ومركز صحي تمنيه، ومركز صحي ابن سيناء، مركز صحي محايل، مركز صحي الحبيل، مركز صحي عبل، مركز صحي فرشاط، مركز صحي سبت تنومه، مركز صحي طريب، مركز صحي سراة عبيدة.

كما شمل التكريم مستشفى أبها للولادة والأطفال إضافة إلى المختبر الإقليمي بعسير.

وقد أثنى سعادته على جهود القائمين على تلك المنشآت مما أثمر في حصولهم على الاعتماد، مؤكداً على استمرار الحرص على التطوير والمحافظة على معايير الجودة لتقديم أرقى الخدمات للمستفيدين .