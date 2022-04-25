مدير عام فرع موارد وتنمية عسير يزور خيمة جمعية آباء الرمضانية

قام مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة عسير، هادي بن عايض الشهراني- يرافقه مساعدوه ومدير مركز التنمية الاجتماعية بأبها ومدير العلاقات العامة والإعلام- بزيارة لخيمة جمعية آباء الرمضانية والمعرض التعريفي لأنشطة الجمعية. وكان في استقبالهم رئيس مجلس إدارة الجمعية الدكتور ناصر آل قميشان، واستمعوا خلال الزيارة عن البرامج التي تنفذها جمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير.
وأكد مدير عام فرع الوزارة بعسير أن جمعية آباء تتلقى كباقي الجمعيات الخيرية والمتخصصة في بلادنا الغالية دعمًا واهتمامًا وفق الرؤية التي تنفذها الوزارة لتطوير القطاع غير الربحي وتنمية موارده.
كما قدم شكره لجميع العاملين بالجمعية على جهودهم المبذولة لتقديم الخدمات للمستفيدين والتي تشمل الخدمات الاجتماعية والتربوية والتنموية على مستوى المنطقة من خلال فروع الجمعية.