مدير عام "هيئة مكة" يتابع تنفيذ الخطة الميدانية والتوعوية لرمضان

قام مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد بن سعود العمري بجولات ميدانية على المجمعات التجارية بمدينة مكة ومحافظة الطائف؛ لمتابعة الخطة الميدانية والتوعوية لإجازة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1443، والتي تشمل تكثيف الجولات والدوريات الميدانية على الأسواق والمجمعات التجارية.
وأكد أهمية تنفيذ الخطة الميدانية وفق التعليمات الواردة لجميع هيئات محافظات منطقة مكة المكرمة، والحرص على إظهار شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفق ما جاء في الكتاب والسنة والتعليمات المنظمة لعمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
كما أكد ضرورة العمل على إبراز البرامج التوعوية والوقائية من خلال الفرق الميدانية وعبر الشاشات واللوحات الإلكترونية في الشوارع والمجمعات التجارية والمستشفيات والمراكز الصحية.
وأشاد "العمري" بالجهود المقدمة من الرئاسة العامة من خلال تغذية الفرق الميدانية بالرسائل الإرشادية عن عِظَم شعيرة الصيام وضرورة اغتنام العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بما يعود على الجميع بالنفع والفائدة في دينهم ودنياهم.
ونوّه بالدعم الذي يحظى به فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة من قبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، والمتابعة المستمرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور: عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ للقيام بواجب الأمر بالمعروف وأداء العمل؛ تحقيقاً لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.