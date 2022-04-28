مدير عام "هيئة مكة" يتابع تنفيذ الخطة الميدانية والتوعوية لرمضان

ونوّه بالدعم الذي يحظى به فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة من قبل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، والمتابعة المستمرة من الرئيس العام الشيخ الدكتور: عبدالرحمن بن عبدالله السند؛ للقيام بواجب الأمر بالمعروف وأداء العمل؛ تحقيقاً لتطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.