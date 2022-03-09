مدير فرع الرياضة بمكة يتطلع لخدمة مجتمع "الحمدانية"

استقبل مدير عام فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة، عبد العزيز بن عبود، اليوم، نائب رئيس مجلس مركز حي الحمدانية، قائد مشاة وهايكنج أحياء الحمدانية، خالد الخيبري، ومدير مركز الحي أحمد الغامدي.
كما ضم الوفد الزائر أعضاء من مشاة وهايكنج أحياء الحمدانية، بينهم عبد العالي السلمي، وعطية الزهراني، وصالح الزبيدي.
وقدم "الخيبري" الدرع التذكاري لماراثون الحمدانية الأول الذي نظم مؤخرًا بممشى طيبة، برعاية أمين محافظة جدة، لمدير عام فرع وزارة الرياضة.
ووجه مدير المركز الدعوة لمدير فرع الرياضة، لحضور بطولة دوري الحمدانية الأول المقرر إقامتها منتصف شهر شعبان الجاري.
كما نوه لدور المركز في تنفيذ الفعاليات والأنشطة التي تهم الشباب ومجتمع سكان الحمدانية وما جاورها من أحياء تابعة للمركز.
وأعرب "العبود" عن سعادته بهذه الزيارة والإمكانات التي يسخرها مركز الحي وفريق مشاة أحياء الحمدانية لخدمة المجتمع الرياضي بالحي.
وأعرب "ابن عبود" عن تطلعه في الفترة المقبلة إلى تعاون أوسع وبشكل أكبر؛ لكي ندعم المجتمع الرياضي بالمنطقة.
حضر اللقاء رئيس قسم الشؤون الشبابية والمجتمعية، عمر مدني، الذي رحب بالتعاون المثمر فيما بين فرع الوزارة ومركز الحي في تعزيز الأنشطة الرياضية في أحياء الحمدانية.