مدير فرع الرياضة بمكة يتطلع لخدمة مجتمع "الحمدانية"

استقبل مدير عام فرع وزارة الرياضة بمنطقة مكة المكرمة، عبد العزيز بن عبود، اليوم، نائب رئيس مجلس مركز حي الحمدانية، قائد مشاة وهايكنج أحياء الحمدانية، خالد الخيبري، ومدير مركز الحي أحمد الغامدي.