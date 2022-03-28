مدير فرع وزارة البيئة بمكة يكرّم المشاركين في أسبوع البيئة تحت شعار "بيئتنا مسؤوليتنا"

وأكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، في كلمة ألقاها خلال حفل التكريم، أن البرامج والفعاليات المتنوعة التي نفذت خلال أسبوع البيئة أسهمت بشكل كبير في إيصال الرسالة الهادفة، والتي من ضمنها زيادة الوعي ونشر ثقافة المحافظة على البيئة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز جاء بتعاون وتكاتف جميع الجهات المشاركة، مقدماً شكره للجميع على إنجاح هذه الفعاليات والبرامج؛ للحفاظ على مقدرات الوطن واستدامتها.