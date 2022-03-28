مدير فرع وزارة البيئة بمكة يكرّم المشاركين في أسبوع البيئة تحت شعار "بيئتنا مسؤوليتنا"

كرَّم مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة، المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، اليوم الإثنين، المشاركين في الفعاليات والبرامج التوعوية والإرشادية التي صاحبت أسبوع البيئة الأول الذي نظمه الفرع لهذا العام تحت شعار "بيئتنا مسؤوليتنا"، وذلك بمقر الفرع بجدة، وبحضور مدير إدارة البيئة في فرع منطقة مكة المكرمة، الدكتور علي الزبيدي.
وأكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة، في كلمة ألقاها خلال حفل التكريم، أن البرامج والفعاليات المتنوعة التي نفذت خلال أسبوع البيئة أسهمت بشكل كبير في إيصال الرسالة الهادفة، والتي من ضمنها زيادة الوعي ونشر ثقافة المحافظة على البيئة، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز جاء بتعاون وتكاتف جميع الجهات المشاركة، مقدماً شكره للجميع على إنجاح هذه الفعاليات والبرامج؛ للحفاظ على مقدرات الوطن واستدامتها.
وأشار "الغامدي" إلى أهمية تكريم شركاء النجاح في إقامة هذه الفعالية؛ لأنهم النواة للتقدم الحضاري والتنموي لوطننا الغالي، متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد، واستعرض من خلالها التقرير النهائي لفعاليات أسبوع البيئة، مشيداً بدور الجهات المشاركة في صناعة التميز والإبداع، موجهاً إليهم جزيل الشكر والتقدير والامتنان على جهودهم الفاعلة.
وسلّم "الغامدي" بعد ذلك دروع التكريم للمساهمين والجمعيات التطوعية والعديد من الجهات الفاعلة في فعاليات أسبوع البيئة، وهي وكالة إمارة منطقة مكة المكرمة للشؤون التنموية، وأمانة محافظة جدة، وجامعة جدة، وجمعية البيئة السعودية، وجمعية البر الخيرية، وجمعية النحالين التعاونية، وجمعية جدة لتقنية الإنتاج الزراعي، والنشاط الكشفي في تعليم الليث، والجمعية التعاونية الزراعية بالطائف، ومكتب تعليم الداخل بإدارة التعليم بالقنفذة، وفريق كشافة الفتيات المكيات التطوعي دروع التكريم وشهادات الشكر والتقدير.