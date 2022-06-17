مدير هلال جازان يناقش عددًا من المبادرات من فرع رئاسة الإفتاء بالمنطقة

استقبل مدير عام هيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان الدكتور عادل عبده عريشي، مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عبدالله علي حمدي ومرافقيه.
وتفصيلًا: قام مدير عام الإفتاء بشرح لمبادرة يستفتونك وتطبيق اسألني الإلكتروني المتعلق بالإجابة عن الفتاوى والتعريف بمهام فرع الإفتاء.
ورحّب الدكتور العريشي بمدير عام الإفتاء ومرافقيه، وناقش معهم بعض المبادرات التي يقدمونها للمنطقة.
وختم اللقاء بتكريم مقدم من فرع رئاسة البحوث لمدير عام هيئة الهلال الأحمر بمنطقة جازان، كما تقدم الدكتور العريشي بإهداء لمدير عام فرع الرئاسة.