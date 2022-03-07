مذكرة تعاون بين "الإسلامية" والحرس الوطني لتعزيز الوسطية وتحقيق الأمن الفكري

وقع وكيل الوزارة لشؤون الدعوة والإرشاد المكلف بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عبدالعزيز بن محمد الشعلان، ورئيس جهاز الإرشاد والتوجيه المكلف بوزارة الحرس الوطني الدكتور عبدالحكيم بن محمد العجلان، اليوم، مذكرة تعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك وتبادل الخبرات وطباعة وتوزيع المواد العلمية، في المجال التوعوي والإرشادي وتعزيز الوسطية وتحقيق الأمن الفكري.
ويأتي توقيع هذه المذكرة في إطار الجهود التي تبذلها وزارتا الشؤون الإسلامية والحرس الوطني؛ لتعزيز الدعم المعنوي داخل المجتمع، والحفاظ على سلامة الأمن الفكري، والسلم المجتمعي، ونبذ كل ما من شأنه الإضرار بالوحدة الوطنية وسلامة المعتقد وترسيخ الانتماء الوطني تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
وتشمل المذكرة مجالات التعاون في المجال الدعوي والإرشادي وتعزيز الوسطية وتحقيق الأمن الفكري من خلال تكثيف التعاون في تنفيذ الدورات المتخصصة وإلقاء الكلمات والمحاضرات النوعية، وتبادل المعلومات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في طباعة وتوزيع المواد العلمية المناسبة من إصداراتهما ومنشوراتها، والاستفادة من الآليات المنظمة لتنفيذ البرامج وإدارة الفعاليات لدى الطرفين.