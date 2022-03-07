مذكرة تعاون بين "الإسلامية" والحرس الوطني لتعزيز الوسطية وتحقيق الأمن الفكري

وتشمل المذكرة مجالات التعاون في المجال الدعوي والإرشادي وتعزيز الوسطية وتحقيق الأمن الفكري من خلال تكثيف التعاون في تنفيذ الدورات المتخصصة وإلقاء الكلمات والمحاضرات النوعية، وتبادل المعلومات ذات الاهتمام المشترك، والتعاون في طباعة وتوزيع المواد العلمية المناسبة من إصداراتهما ومنشوراتها، والاستفادة من الآليات المنظمة لتنفيذ البرامج وإدارة الفعاليات لدى الطرفين.