مذكرة تفاهم بين "ريف" و"الراجحي" لتطوير التنمية الريفية المستدامة

شهد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ريف الأهلية المهندس منصور بن هلال المشيطي اليوم بمقر الوزارة بالرياض توقيع مذكرة تفاهم للتعاون المشترك بين مؤسسة "ريف"، ومؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية؛ لدعم المبادرات والمشروعات والأعمال الخيرية والمجتمعية المتعلقة بالتنمية الريفية.
وحسب الاتفاقية، تتولى مؤسسة ريف الأهلية تحديد الأنظمة العلمية والفنية والإدارية واللوائح والإجراءات والأعمال التي تتعلق بالبناء المؤسسي والحوكمة، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، وتقديم الدعم اللوجيستي، والتزويد بالبرامج والمشروعات والحملات التثقيفية لدراسة مدى إمكانية التنفيذ المشترك، فيما تتولى مؤسسة سليمان بن عبد العزيز الراجحي الخيرية تحديد الأولويات من المبادرات والبرامج والمشروعات التي تستهدف قطاعات التنمية الريفية المستدامة، وتقديم الدعم الاستشاري لتطوير الأعمال والبرامج، ومشاركة اللوائح التنظيمية والإجراءات، والمساهمة في توسيع نطاق الشراكات في مجالات التنمية الريفية المستدامة.
وتستهدف المذكرة لتطوير مجالات التنمية الريفية المستدامة، لخدمة المجتمع وفقًا لرؤية 2030 التي تستهدف رفع مساهمة القطاع غير الربحي في إجمالي الناتج المحلي، وتحقيق التكامل بين كيانات ومؤسسات القطاع غير الربحي بالمملكة في تبادل الخبرات، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية؛ للخروج بمبادرات وبرامج ومشروعات ذات أثر مستدام يُسهم في تحسين جودة الخدمات والأعمال المقدمة للمجتمع بجميع مناطق المملكة.
وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين التعاون في دعم المبادرات والمشروعات والأعمال الخيرية والمجتمعية، المتعلقة بتحقيق التنمية الريفية المستدامة وفق مستهدفات الرؤية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الإدارية والفنية والإجرائية واللوائح التنظيمية والعلمية الخاصة بالبناء المؤسسي، والتعاون في إقامة البرامج والمشروعات والحملات التوعوية والتثقيفية الخاصة بالتنمية الريفية المستدامة، حيث اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل، وإعداد خطة عمل تشتمل الأدوار والمسؤوليات وآليات الإشراف، وعقد لقاءات واجتماعات وورش عمل مع المعنيين وأصحاب القرار في كل طرف لتحقيق تنفيذ هذه المذكرة.