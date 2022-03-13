مذكرة تفاهم بين "ريف" و"الراجحي" لتطوير التنمية الريفية المستدامة

وتشمل مجالات التعاون بين الطرفين التعاون في دعم المبادرات والمشروعات والأعمال الخيرية والمجتمعية، المتعلقة بتحقيق التنمية الريفية المستدامة وفق مستهدفات الرؤية، بالإضافة إلى تبادل الخبرات الإدارية والفنية والإجرائية واللوائح التنظيمية والعلمية الخاصة بالبناء المؤسسي، والتعاون في إقامة البرامج والمشروعات والحملات التوعوية والتثقيفية الخاصة بالتنمية الريفية المستدامة، حيث اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل، وإعداد خطة عمل تشتمل الأدوار والمسؤوليات وآليات الإشراف، وعقد لقاءات واجتماعات وورش عمل مع المعنيين وأصحاب القرار في كل طرف لتحقيق تنفيذ هذه المذكرة.