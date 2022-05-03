"مراكز الأحياء" وأمانة المدينة المنورة تحتفلان بالعيد ببرامج ترفيهية في 32 موقعاً

نفذ جمعية مراكز الأحياء بالمدينة المنورة (مجتمعي) بالشراكة مع أمانة منطقة المدينة المنورة العديد من البرامج والمبادرات بمناسبة عيد الفطر المبارك، والتي تتضمن لقاءات معايدة بين أهالي الأحياء صباحية ومسائية سيحتضنها أكثر من 32 مجلساً ومركز حي، إضافة لفعاليات ترفيهية تشتمل على عروض مسرحية ومسابقات في الرسم وألعاب الذكاء وعروض فنية وشعبية، وبعض الألعاب الرياضية.
وتستهدف الفعاليات المتنوعة تعزيز اللحمة الوطنية والمجتمعية، والتأكيد على المودة والتآخي بين مختلف أطياف المجتمع، وإدخال البهجة والسرور في نفوسهم بمناسبة العيد السعيد.
وصرح الدكتور سمير بن عبد الرحمن المغامسي أمين عام الجمعية أن هذه الفعاليات تقام هذا العام وتغطي عدداً كبيراً من أحياء المدينة وتنفذ هذا العام بالشراكة والتعاون مع أمانة منطقة المدينة المنورة وبتوجيه ومتابعة مباشرة من أمين المنطقة المهندس فهد البليهشي.
وأكد "المغامسي" على أهمية إشاعة الفرح بالعيد وإظهار هذه الفرحة شكراً لله على ما يسره من الصيام والقيام في شهر رمضان المبارك وتحقيقاً للتواصل والتعارف وتعزيز اللحمة المجتمعية بين أهالي المدينة المنورة.
ورفع "المغامسي" تهنئته بمناسبة عيد الفطر المبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، سائلاً الله تعالى أن يعيده عليهما وعلى وطننا والمسلمين بخير وعز وعافية، كما رفع تهنئته لسمو أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس إدارة "مجتمعي" الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ولسمو نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل بهذه المناسبة، مقدماً شكره وأهالي أحياء المدينة لسموهما على ما يوليانه من دعم ومتابعة وتوجيه لكل ما من شأنه تعزيز العمل المجتمعي في المنطقة.
يشار إلى أن الجمعية قد قدمت خلال شهر رمضان المبارك نخبة من البرامج المتنوعة تجاوزت الــ 30 فعالية تنوعت بين فعاليات الإفطار الجماعي في الأحياء، والفعاليات الثقافية كــ (الحكواتي، وفوانيس رمضانية، وقصص الأنبياء، ودورات تأسيس اللغة الإنجليزية، والديوانيات الحوارية، ومبادرة كبارنا، وبطولات رياضية، وبرامج لـيـاقية، استفاد من تلك الفعاليات والبرامج كافة فئات المجتمع المختلفة في المدينة المنورة.