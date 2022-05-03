"مراكز الأحياء" وأمانة المدينة المنورة تحتفلان بالعيد ببرامج ترفيهية في 32 موقعاً

ورفع "المغامسي" تهنئته بمناسبة عيد الفطر المبارك لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، سائلاً الله تعالى أن يعيده عليهما وعلى وطننا والمسلمين بخير وعز وعافية، كما رفع تهنئته لسمو أمير منطقة المدينة المنورة رئيس مجلس إدارة "مجتمعي" الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز ولسمو نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل بهذه المناسبة، مقدماً شكره وأهالي أحياء المدينة لسموهما على ما يوليانه من دعم ومتابعة وتوجيه لكل ما من شأنه تعزيز العمل المجتمعي في المنطقة.