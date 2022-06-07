"مركز الحوار الوطني" يستعرض أهم القضايا المجتمعية بمنطقة تبوك

وأوضح الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان، أن اللقاء يأتي انطلاقًا من الدور الذي يقوم به المركز في تبني القضايا الوطنية وحماية النسيج المجتمعي، ودعمًا لرؤية المملكة 2030 التي ركزت على تعزيز قيم التسامح والوسطية؛ لافتًا إلى أن الملتقى يسعى لتحقيق جملة من الأهداف؛ أبرزها رصد القضايا والمشكلات التي تؤثر على النسيج المجتمعي بين أفراد المجتمع في المنطقة وتحديد الآثار المترتبة عليها.