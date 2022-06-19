مركز الرعاية الصحية الأولية بـ"تندحة الزلال" يفعّل اليوم العالمي للأنيميا المنجلية

احتفى مركز الرعاية الصحية الأولية بتندحة الزلال، باليوم العالمي للأنيميا المنجلية، الذي يوافق 19 يونيو من كل عام.
حضر الاحتفال مدير مركز الرعاية الأولية بتندحة الزلال، سعد بن علي الشهراني وفريق العمل بمعرض العود الأزرق والعطور الدولي بأبها.
وأكد "الشهراني" أن الحملة من ضمن الحملات التوعوية؛ لما لها من أهمية في المجال الطبي، وتسعى لنشر التوعية الصحية بين أفراد المجتمع كونه مرضًا وراثيًّا قد يصاب به الأشخاص، ويتواجد في دول عديدة ومنها المملكة العربية السعودية وقد يؤثر في نمو الأجيال صحيًّا.
ونوّه بأن الفريق يقدم مبادرة أخرى وهي "اعرف أرقامك"، التي توليها وزارة الصحة اهتمامًا كبيرًا في ظل التوجه للوقاية قبل العلاج.
وفي نهاية المبادر قدّم "الشهراني" شكره لإدارة القطاع الصحي بالخميس؛ لما تُقَدمه من دعم متواصل لتقديم الخدمات الصحية في مراكز الرعاية بما يخدم المواطن من خلال إقامة معارض توعوية، وورش عمل، ومحاضرات وتوزيع نشرات توعية بأهمية الوقاية والعلاج والتي يتم تنظيمها بالمرافق الصحية من مراكز الرعاية الصحية الأولية المنتشرة، وكذلك الأسواق والمجمعات التجارية عبر الشراكات التي تقيمها الوزارة مع مختلف الجهات والقطاعات المختلفة.