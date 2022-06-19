مركز الرعاية الصحية الأولية بـ"تندحة الزلال" يفعّل اليوم العالمي للأنيميا المنجلية

وأكد "الشهراني" أن الحملة من ضمن الحملات التوعوية؛ لما لها من أهمية في المجال الطبي، وتسعى لنشر التوعية الصحية بين أفراد المجتمع كونه مرضًا وراثيًّا قد يصاب به الأشخاص، ويتواجد في دول عديدة ومنها المملكة العربية السعودية وقد يؤثر في نمو الأجيال صحيًّا.