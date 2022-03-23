مركز الطوارئ بشطر الطالبات في جامعة المؤسس يؤهل 30 سيدة لحماية ذوي الإعاقة

من جهتها، شددت الدكتورة منى سليماني الأستاذ المشارك في كلية الدراسات العليا التربوية، على أهمية توعية المجتمع برعاية ذوي الاعاقة باعتباره واجبًا على كل متخصص، حيث لا بد من تعزيز مكانة الأشخاص من ذوي الإعاقة في المجتمع ورفع مستوى الخدمات والرعاية المقدمة لهم؛ إذ إن سلامة ذوي الإعاقة حق ورعايتهم واجب إنساني ووطني.