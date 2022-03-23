مركز الطوارئ بشطر الطالبات في جامعة المؤسس يؤهل 30 سيدة لحماية ذوي الإعاقة

يختتم مركز الطوارئ والكوارث بشطر الطالبات بجامعة الملك عبدالعزيز، غداً الخميس، ورشة عمل "إخلاء الأشخاص من ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ" والتي بدأت أمس الثلاثاء وتستمر على مدار ثلاثة أيام ٢٢-٢٤ مارس الحالي بقاعة مبنى عمادة الدراسات العليا بالجامعة.
وتنوّعت محاور الورشة من خلال حقيبة تدريبية تجمع بين المحاضرة النظرية والتطبيق العملي، حيث تستهدف ورشة العمل تأهيل المشاركات لتحقيق وتوفير أقصى درجات الأمن والحماية في حالات الخطر والطوارئ لذوي الإعاقة.
وأوضحت الدكتورة لينا بنت صديق نائبة مدير مركز الطوارئ والكوارث ونائبة المشرف العام على إدارة الصحة والسلامة المهنية بجامعة الملك عبدالعزيز، أن ورشة العمل تأتي لتعزز الدور المهم لمركز الطوارئ والكوارث في خدمة ذوي الإعاقة وتمكينهم.
وأضافت أن "المركز لديه رؤية وأهداف واقعية مبنية على مبدأ الاستدامة والاستمرارية المؤسسية في مجال خدمة ذوي الإعاقة الذين باتت متطلباتهم جزءًا مهماً من أهداف التنمية المستدامة".
وبيّنت أن الورشة تأتي متزامنة مع دليل الإخلاء في حالات الطوارئ للأشخاص ذوي الإعاقة الذي أطلقته هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة؛ بهدف توعية مسؤولي الأمن والسلامة وإدارة الأزمات في الجهات الحكومية والخاصة بالطرق المثلى للتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ.
من جهتها، شددت الدكتورة منى سليماني الأستاذ المشارك في كلية الدراسات العليا التربوية، على أهمية توعية المجتمع برعاية ذوي الاعاقة باعتباره واجبًا على كل متخصص، حيث لا بد من تعزيز مكانة الأشخاص من ذوي الإعاقة في المجتمع ورفع مستوى الخدمات والرعاية المقدمة لهم؛ إذ إن سلامة ذوي الإعاقة حق ورعايتهم واجب إنساني ووطني.
ولفتت الدكتورة شروق باعثمان الأستاذ المساعد في كلية الدراسات العليا التربوية، إلى أن هذه الورشة تُضاف للدور الكبير لمركز الطوارئ والكوارث بشطر الطالبات، وتلامس مستهدفات رؤية المملكة 2030م في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال المجتمع أو سوق العمل عبر تدريبهم، وإعدادهم لحالات الإخلاء؛ حفظًا لسلامتهم ودعمًا لهم وتعزيزًا لاندماجهم في المجتمع.
يُذكر أن ورشة العمل استقطبت عددًا من السيدات المشاركات من مختلف قطاعات جامعة الملك عبدالعزيز تجاوز عددهن 30 سيدة، حيث تخلّلها نماذج عملية من التدريب على مجموعة من الأدوات والأجهزة مع تنفيذ فرضية إخلاء تحقيقًا لمتطلبات الورشة وإكساب المشاركات مهارات متنوعة في كيفية إخلاء الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويُسهم مركز الطوارئ والكوارث بشطر الطالبات بجامعة المؤسس في رفع جاهزية قطاعات الجامعة؛ لمواجهة حالات الطوارئ أو الكوارث بشكل عام، كما يحرص باستمرار على إقامة برامج تدريبية مكثفة ومبادرات نوعية لتعزيز بيئة خالية من المخاطر.