مركز المؤسس الثقافي يحتضن فعاليات "أمانة جدة" لعيد الفطر

انطلقت بمقر مركز الملك عبد العزيز الثقافي ابتداءً من أمس الثلاثاء وعلى مدى يومين فعاليات أمانة محافظة جدة لعيد الفطر المبارك ضمن "موسم 1443 والتي تتضمن باقة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة كمسابقات الأطفال والعروض المسرحية ولوحات فنية من عروض الفلكلور الشعبي.