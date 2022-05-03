مركز المؤسس الثقافي يحتضن فعاليات "أمانة جدة" لعيد الفطر

انطلقت بمقر مركز الملك عبد العزيز الثقافي ابتداءً من أمس الثلاثاء وعلى مدى يومين فعاليات أمانة محافظة جدة لعيد الفطر المبارك ضمن "موسم 1443 والتي تتضمن باقة من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة كمسابقات الأطفال والعروض المسرحية ولوحات فنية من عروض الفلكلور الشعبي.
وصرح مدير عام خدمة المجتمع ماجد عمر السلمي بأن مركز الملك عبد العزيز الثقافي بأبرق الرغامة سيشهد عروض الفنون الشعبية، وستتضمن فعاليات مسابقات للأطفال، وتوزيعات العيد، هدايا للأطفال، وألعاب الدمى المتحركة بجانب مسرحيات متنوعة.
وقال "السلمى" إن الفعاليات ستتضمن عروض الإضاءات، إضافة إلى تفعيل الشاشات واللوحات الإعلانية على الطرق والشوارع الرئيسة لنشر التهنئة بعيد الفطر السعيد.