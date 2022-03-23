مركز الملك سلمان يحتضن تكريم أمهات الموهوبين من الأطفال ذوي الإعاقة

احتضن مركز الملك سلمان الاجتماعي، أمس الثلاثاء، حفل تكريم عشر أمهات لأطفال موهوبين من ذوي الإعاقة، وذلك في اليوم العالمي لـ "يوم الأم".
جاء ذلك برعاية الأميرة دعاء بنت محمد وبحضور الأميرة نوف بنت عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة جمعية لأجلهم، ونائب السفير المصري ضياء حماد، وعبد الرحمن السيف رئيس المجلس الفرعي التخصصي لجمعيات ذوي الإعاقة بالمملكة ورندا الدباسي مشرفة البرامج بمركز الملك سلمان الاجتماعي، بالإضافة إلى عددٍ من الشخصيات الأكاديمية والإعلامية والمجتمعية المعروفة.
فيما شددت الأميرة دعاء بنت محمد في كلمتها بالحفل على أن هذه المبادرة والتي انطلقت هذا العام في نسختها الأولى ستكون مبادرة سنوية في يوم الأم من كل عام.
وألقت الشاعرة ميسون أبو بكر والشاعرة أديم الأنصاري بكلمات وقصائد بهذه المناسبة وشارك المستشار في التربية والطفولة الدكتور عبد الله الحسين بكلمة عن المناسبة.