مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يطلق ملتقى "شرورة تستاهل"

واشتمل اليوم الأول من الملتقى، على محاضرة بعنوان "الأمن الفكري"، قدمها الدكتور سعود المصيبيح، تناولت مفهوم الأمن الفكري وأهميته، ومقوماته الفكرية والثقافية والأخلاقية والأمنية، وشرح العديد من التهديدات وسبل التصدي لها، وأهمية غرس‏ الوسطية والاعتدال والاعتزاز بالوطن.