مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يطلق ملتقى "شرورة تستاهل"

أطلق مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بنجران، اليوم الأحد، ملتقى "شرورة تستاهل".
جاء ذلك، برعاية أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، وحضور محافظ شرورة موفق بن عبدالهادي العنزي، ومديري الجهات الحكومية وأهالي المحافظة.
ويأتي الملتقى الذي يستمر خلال الفترة 15 - 18 مايو الجاري، بمشاركة جامعة نجران، وإدارة التعليم بالمنطقة؛ استمراراً للأعمال والأنشطة والفعاليات التي ينفذها المركز، وتحقيقاً لرؤيته وأهدافه بتعزيز قيم التلاحم الوطني.
كما يأتي انسجاماً مع أهداف رؤية المملكة، من خلال التأكيد على أهمية الحوار ومناقشة القضايا المهمة على المستوى الوطني، وصولاً إلى تحقيق التعايش المجتمعي والنهوض بالمجتمع.
واشتمل اليوم الأول من الملتقى، على محاضرة بعنوان "الأمن الفكري"، قدمها الدكتور سعود المصيبيح، تناولت مفهوم الأمن الفكري وأهميته، ومقوماته الفكرية والثقافية والأخلاقية والأمنية، وشرح العديد من التهديدات وسبل التصدي لها، وأهمية غرس الوسطية والاعتدال والاعتزاز بالوطن.
ويتضمن الملتقى خلال الأيام القادمة العديد من المحاضرات منها محاضرة بعنوان: "دور الشباب في تعزيز النسيج المجتمعي"، يقدمها الدكتور طالب الهمامي، وأخرى تحت مسمى: "فكر آمن لوطن آمن"، تقدمها الدكتورة كوثر الخلف، ومحاضرة باسم: "تعزيز الولاء والانتماء واللحمة الوطنية والتصدي لمهددات الأمن"، يقدمها الدكتور أحمد الشهري.