مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يوقع مذكرة تفاهم مع الهيئة الملكية بينبع لتعزيز الشراكة والتعاون

وقع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، مذكرة تفاهم مع الهيئة الملكية بينبع، ممثلة في قطاع التعليم، لتعزيز الشراكة والتعاون بينهما سعياً لإيصال رسائل كل جهة لمختلف أفراد وفئات المجتمع وخدمة أهدافهما من خلال الإمكانات المتاحة، وذلك يوم الاثنين 25 شعبان 1443هــ الموافق28 مارس 2022م، بمقره في الرياض.
تهدف الاتفاقية التي وقعها نائب الأمين العام للمركز إبراهيم بن زايد العسيري، ومدير عام التعليم الدكتور ماهر بن محمد الغانم إلى ترسيخ ثقافة الحوار والتطوع وقيم التنوع والتعايش والتلاحم الوطني ونشرها بين أفراد المجتمع بجميع فئاته، بما يحقق المصلحة العامة، ويحافظ على الوحدة الوطنية.
ووفقًا لبنود الاتفاقية والتي تشمل شراكة معرفية، وثقافية، وفعاليات مجتمعية بين الطرفين، إضافة إلى تقديم برامج تدريبية وملتقيات وندوات حوارية بين أعضاء هيئة التدريس والنُخَب الثقافية وطلاب وطالبات كليات ومعاهد الهيئة الملكية بينبع. كما تشمل التبادل المعرفي بين الطرفين من خلال الدراسات والأبحاث والإحصاءات المتوافرة لأغراض بحثية.
وتنص الاتفاقية على إعداد مدرب معتمد (لأعضاء هيئة التدريس) من قبل المركز وتنفيذ ورش عمل مشتركة ومتخصصة في عدد من المجالات، كما يتعاون الطرفان على تنفيذ استطلاعات للرأي العام في الموضوعات التي تهم الطرفين، وتقديم فعاليات وبرامج شبابية وتطوعية لطلاب كليات ومعاهد الهيئة والتي تعزز لديهم القيم الوطنية، ومهارات التعايش والتسامح.