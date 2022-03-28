مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يوقع مذكرة تفاهم مع الهيئة الملكية بينبع لتعزيز الشراكة والتعاون

وتنص الاتفاقية على إعداد مدرب معتمد (لأعضاء هيئة التدريس) من قبل المركز وتنفيذ ورش عمل مشتركة ومتخصصة في عدد من المجالات، كما يتعاون الطرفان على تنفيذ استطلاعات للرأي العام في الموضوعات التي تهم الطرفين، وتقديم فعاليات وبرامج شبابية وتطوعية لطلاب كليات ومعاهد الهيئة والتي تعزز لديهم القيم الوطنية، ومهارات التعايش والتسامح.