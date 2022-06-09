"مركز الملك عبدالعزيز" يناقش أهم القضايا المؤثرة على النسيج المجتمعي بين أبناء مكة

وفي بداية اللقاء عبر الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله الفوزان عن تقديره وشكره لأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفصيل، الذي جعل هذا اللقاء متاحًا وممكنًا، والذي يأتي انطلاقًا من الدور الذي يقوم به المركز في تبني القضايا الوطنية وحماية النسيج المجتمعي، كما يستفيد المركز من الآراء والمقترحات التي تطرح في دراساته وبرامجه المستقبلية.