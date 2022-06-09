"مركز الملك عبدالعزيز" يناقش أهم القضايا المؤثرة على النسيج المجتمعي بين أبناء مكة

نظّم اليوم الخميس مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بمنطقة مكة المكرمة، لقاءً حواريًّا "لمناقشة القضايا والمشكلات المجتمعية بالمنطقة، بحضور الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله بن محمد الفوزان، وعدد من الخبراء والمفكرين والإعلاميين في المنطقة، وذلك في مقر الغرفة التجارية بمكة.
وهدف اللقاء إلى رصد أهم القضايا المجتمعية الراهنة بالمنطقة والتعرف عليها وتعزيز مفهوم المشاركة المجتمعية وتقديم أفضل الحلول المقترحة التي تتصدى لهذه المشكلات؛ حيث يهدف المركز إلى الاستفادة من مخرجات هذا اللقاء لتطوير برامجه ونشاطاته المستقبلية في المنطقة.
وفي بداية اللقاء عبر الأمين العام للمركز الدكتور عبدالله الفوزان عن تقديره وشكره لأمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفصيل، الذي جعل هذا اللقاء متاحًا وممكنًا، والذي يأتي انطلاقًا من الدور الذي يقوم به المركز في تبني القضايا الوطنية وحماية النسيج المجتمعي، كما يستفيد المركز من الآراء والمقترحات التي تطرح في دراساته وبرامجه المستقبلية.
واستعرض اللقاء أبرز القضايا والمشكلات التي تؤثر على النسيج المجتمعي بين أفراد المجتمع في المنطقة وتحديد الآثار المترتبة عليها، ومفهوم المشاركة المجتمعية، وتقديم أفضل المبادرات للتصدي للمشكلات الاجتماعية في المنطقة، كما استعرض اللقاء دور مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في تعزيز قيم التلاحم والتماسك، وقد حظي اللقاء بالعديد من المداخلات من المشاركين والمشاركات الذين سلطوا الضوء على أهم تلك القضايا الاجتماعية.