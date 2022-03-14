مركز حي الحمدانية بجدة يوقع اتفاقية شراكة مع جستر المهنية

وقع مركز حي الحمدانية مساء اليوم اتفاقية شراكة مجتمعية مع جستر المهنية، وقد وقعها عن جانب المركز يحيى الأحمري رئيس مجلس مركز حي الحمدانية فيما وقعها عن جانب الجمعية السعودية للتربية الخاصة (جستر) نائب المدير التنفيذي الدكتورة عفت الشريف.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى المساهمة في تثقيف المجتمع عامة وأسر ذوي الإعاقة خاصة وتقديم الدعم اللازم لهم، وإقامة ورش العمل والفعاليات المتخصصة والهادفة إلى هذه الفئة بالاهتمام بها وبتوعية المجتمع في كيفية التعامل الخاص معهم ودمجهم مع المجتمع.
وقال "الأحمري" إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار اهتمام الطرفين بهذه الفئة والعمل على تنمية وتثقيف السلوك الأسري في حسن وكيفية التعامل معهم ، وتعد مكسبًا للطرفين وخصوصًا لمركز حي الحمدانية الذي تغطي خدماته أكثر من ٢١ حيًا.
يُذكر أن لدى "جستر" عدة فرق استشارية تهتم بالاستشارات الطبية المتخصصة والنفسية وفرق الدعم الأسري والترجمة، والتي يبلغ عدد أعضائها ١٨٠ عضوًا كما تهتم بنشر الإصدارات العربية في مجال التربية الخاصة عبر المختصين فيها.
وحضر توقيع الاتفاقية نائب رئيس مجلس الحي خالد الخيبري ومدير مركز حي الحمدانية أحمد الغامدي، ومسؤول برامج الشراكات المجتمعية بالمركز محمد الرايقي.