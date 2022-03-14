مركز حي الحمدانية بجدة يوقع اتفاقية شراكة مع جستر المهنية

وقال "الأحمري" إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار اهتمام الطرفين بهذه الفئة والعمل على تنمية وتثقيف السلوك الأسري في حسن وكيفية التعامل معهم ، وتعد مكسبًا للطرفين وخصوصًا لمركز حي الحمدانية الذي تغطي خدماته أكثر من ٢١ حيًا.