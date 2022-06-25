مركز "سمو الفكر" يحتفي بمنسوبيه في الرياض

احتفل مركز سمو الفكر للإرشاد الأسري في مدينة الرياض، اليوم السبت، بحصول عدد من منسوبيه على درجات علمية.
وكرّم رئيس مجلس إدارة مركز "سمو" الدكتور سامي الأنصاري، المنسوبين، بحضور المدير التنفيذي للمركز فاطمة آل الشيخ، وعدد كبير من المستشارين الاجتماعيين، والنفسيين، والتربويين في المركز.
تَخلل الحفل كلمةٌ لرئيس مجلس الإدارة، وكلمةٌ للمدير التنفيذي للمركز في الرياض، وبعضُ المشارَكات للمستشارين في مركز سمو الفكر.
وجرى تكريم المتخصص في الاستشارات الأسرية والاجتماعية ومقاييس التوافق الزواجي في مركز سمو الفكر بالرياض المستشار الاجتماعي الدكتور خالد الحركان؛ بمناسبة حصوله على درجة الدكتوراه.
وكرّمت المستشارة الاجتماعية في مركز سمو الفكر الدكتورة هند الشغدلي؛ بمناسبة حصولها على درجة الدكتوراه.
كما تم تكريم المستشار النفسي في المركز عياد العتيبي؛ بمناسبة حصوله على درجة الماجستير.
وقد شهد الحفلُ تكريمَ الإدارية في المركز موضي القحطاني؛ نظير تفانيها في عملها، وجهودها في المركز.
ويأتي هذا التكريم من منطلق حرص مركز سمو الفكر والقائمين عليه في تشجيع وتحفيز منسوبيه، ومشاركتهم أفراحهم ومنجزاتهم التي سعوا من أجل تحقيقها.