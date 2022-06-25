مركز "سمو الفكر" يحتفي بمنسوبيه في الرياض

وكرّم رئيس مجلس إدارة مركز "سمو" الدكتور سامي الأنصاري، المنسوبين، بحضور المدير التنفيذي للمركز فاطمة آل الشيخ، وعدد كبير من المستشارين الاجتماعيين، والنفسيين، والتربويين في المركز.