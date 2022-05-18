‬مركز عبدالعزيز للحوار الوطني يختتم ملتقى "شرورة تستاهل"

اختتم فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بمنطقة نجران، ملتقى "شرورة تستاهل"، برعاية أمير المنطقة، الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، والذي استمر من 14 إلى 17 شوال، الموافق 15-18 مايو.
جاء ذلك، بحضور محافظ شرورة، موفق بن عبدالهادي العنزي، وبمشاركة الجهات الأمنية وجامعة نجران، وإدارة التعليم بالمنطقة، والجهات والمؤسسات المجتمعية ومشايخ ونواب ومثقفين وإعلاميين ومفكرين وأهالي المحافظة.
وتضمن الملتقى عدداً من المحاضرات في قاعة الأمير مشعل، كان آخرها محاضرة بعنوان: "تعزيز الولاء والانتماء واللحمة الوطنية والتصدي لمهددات الأمن"، قدمها رئيس منتدى الخبرة السعودي، الدكتور أحمد الشهري، وأدارها مدير فرع المركز بنجران، راشد آل منجم.
واستعرض الدكتور أحمد الشهري، الدور الهام للأمن الوطني كأحد المُقوِّمات الأساسيّة لنجاح عمليّة التنمية، والنموّ، والارتقاء بمُختلف المجالات.
واعتبر التخطيط المُنظَّم، والسليم، والمُثابرة العلميّة، من أهمّ مُرتكَزات التنمية، ولا يتحقَّق الازدهار لمشروع التنمية إلّا في ظلّ وجود أمن راسخ يدعم ويتيح وجود هذه المُرتكَزات، ممَّا يُمكّن الإنسان من الاطمئنان على ذاته، وثروته، واستثماراته.
كما اعتبر أن الانتماء والولاء للوطن من القيم التي من الممكن أن يعبر عنها الإنسان بالكثير من الصور والأفعال من خلال المحافظة على مكتسبات الدولة ضد أي عبث والوقف سداً منيعاً لكل ما يهدد أمن الوطن ومقدساته.
وأشاد "الشهري" بدور المركز في المساهمة والتوعية بالمفاهيم الوطنية ونشر قيم التسامح والسلام والتعايش المجتمعي بين مختلف فئات المجتمع.