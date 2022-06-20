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مرور جازان يفعّل مبادرة "يستفتونك" بالمنطقة
خلال استقبال مدير فرع رئاسة البحوث العلمية
استقبل مساعد مدير مرور منطقة جازان العقيد وجدي بن حسن القاسمي، اليوم الاثنين ٢١/ ١١/ ١٤٤٣هـ، مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عبدالله بن علي حمدي ومرافقيه.
وقام مدير عام فرع الرئاسة بشرح مبادرة "يستفتونك"، وتطبيق "اسألني" الإلكتروني المتعلق بالإجابة عن الفتاوى والتعريف بمهام فرع الإفتاء، وأوضح أهمية الإفتاء وضرورة رجوع المجتمع عامة إليه والتحذير من الفتاوى الشاذة وأن الفتوى محل عناية واهتمام ولاة الأمر.
وعقب على ذلك مساعد مدير مرور جازان بالترحيب بالضيوف والشكر لفرع الرئاسة بمنطقة جازان على هذه المبادرة المهمة والزيارة، وأشاد بدور الفرع في المنطقة وأهمية الإفتاء في الحياة.
واختتم اللقاء بتكريم مقدم من فرع الرئاسة لمساعد مدير مرور منطقة جازان.