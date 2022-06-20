مرور جازان يفعّل مبادرة "يستفتونك" بالمنطقة‎

استقبل مساعد مدير مرور منطقة جازان العقيد وجدي بن حسن القاسمي، اليوم الاثنين ٢١/ ١١/ ١٤٤٣هـ، مدير عام فرع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء عبدالله بن علي حمدي ومرافقيه.