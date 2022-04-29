مسؤولون لـ"سبق": احتفال وادي الفرع ثاني أيام عيد الفطر ونحن بطور إعداد الفقرات النهائية

لم يتبقّ على عيد الفطر السعيد إلا ثلاثة أيام، في حين يتسائل أهالي محافظة وادي الفرع عن موعد الاحتفال الذي يجمعهم، إلا أن بلدية وادي الفرع لم تعلن عن هذا الاحتفال بالوقت الكافي لكون المحافظة كبيرة وتشمل أكثر من ١٢ قرية، على الرغم من تجهيزها لمقر الحفل قبل عدة أيام.
وقال بعض الأهالي: إن هناك فعاليات أصلها من المحافظة فمن الواجب على البلدية أن تعلن عن الفقرات لكي يشاركوا فيها ويقوموا بالتجهيز لها منذُ فترة طويلة، فضلًا عن أن الإعلان تأخر عن الحفل والفعاليات.
"سبق" تواصلت مع بعض المسؤولين عن الحفل مطلع الأسبوع الجاري، وأكدوا أن اللجنة في طور اعتماد فقرات الحفل النهائية، وأنه سيبدأ الساعة ٩:٣٠ من ثاني أيام عيد الفطر السعيد.