مسؤولون لـ"سبق": احتفال وادي الفرع ثاني أيام عيد الفطر ونحن بطور إعداد الفقرات النهائية

لم يتبقّ على عيد الفطر السعيد إلا ثلاثة أيام، في حين يتسائل أهالي محافظة وادي الفرع عن موعد الاحتفال الذي يجمعهم، إلا أن بلدية وادي الفرع لم تعلن عن هذا الاحتفال بالوقت الكافي لكون المحافظة كبيرة وتشمل أكثر من ١٢ قرية، على الرغم من تجهيزها لمقر الحفل قبل عدة أيام.