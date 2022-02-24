مسؤولون ورجال أعمال: "يوم التأسيس" من أيام الوطن الخالدة في القلوب

أكد مسؤولون ورجال أعمال أن يوم التأسيس من أيام الوطن الخالدة والراسخة في القلوب؛ حيث تحققت الوحدة واللحمة على يد الإمام محمد بن سعود منذ أكثر من 300 عام.

وأضافوا: الواجب الاحتفاء بهذا التاريخ المجيد وتثقيف الجيل بهذه الانطلاقة المجيدة ومراحل المهد التي واكبت مسيرة وطنهم الذي احتضنهم بكل مراحل حياتهم بالود والمحبة، والعطاء، وإذكاء الشعور بالوطنية والانتماء.

ورفع الدكتور يوسف بن صالح الراجحي، التهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز -حفظهما الله- وللشعب السعودي الكريم بمناسبة يوم التأسيس.

وقال: إن من دواعي الاحتفاء بهذا اليوم الأغر ذكرى تأسيس الدولة السعودية الأولى على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- تعزيز الوطنية في النفوس واستذكار تاريخ بلادنا وقادتها الأفذاذ الذين ساروا في طريق الخير وبناء الوطن وتأسيسه.

وأضاف: نحن في عهد زاهر عهد خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، نستذكر التاريخ ونرويه للأجيال بتاريخ وطن العز والشموخ والخير وعز الإسلام والمسلمين؛ حتى يبقى شاهدًا على مر الأجيال المتعاقبة.

بدوره أكد عضو اللجنة الاقتصادية بنادي الإبل رجل الأعمال أحمد بن عبد الله التويجري، أنه من الواجب ونحن نستذكر تاريخنا المجيد، أن نحمد الله -عز وجل- ونشكره على النعم التي تعيشها بلادنا بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، والدعاء للإمام المؤسس محمد بن سعود بالرحمة والمغفرة، وكل قادة الوطن الذين أسسوا هذا الكيان الشامخ الوطن المعطاء حتى عصرنا الزاهر عهد الخير والنماء.

وأضاف: من المهم إبراز هذا التاريخ المجيد وتثقيف الجيل بهذه الانطلاقة المجيدة ومراحل المهد التي واكبت مسيرة وطنهم الذي احتضنهم بكل مراحل حياتهم بالود والمحبة، والعطاء، ولإذكاء الشعور بالوطنية والانتماء.

وأشار إلى تنظيم ندوة وطنية عنوانها "يوم التأسيس"، تقيمها ثلوثيتنا الأسبوعية، يتحدث فيها أكاديميون عن مراحل تأسيس الوطن قبل ثلاثة قرون مضت للقيام بواجبنا تجاه تاريخنا وقادتنا ويومنا المجيد.

بدوره قال مالك الإبل الشامخات الشيخ محمد بن عبد الله العامري: نرفع التهاني بهذا اليوم المجيد إلى القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده -حفظهما الله- بحلول ذكرى يوم التأسيس على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- فأصبحنا –بفضل الله- يدًا بيد مع ولاة الأمر كيانًا متينًا لا تمزقه الفتن، ولا تتخلله المحن، ولا تستطيعه المكائد، جسدًا واحدًا إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، وبنيانًا مرصوصًا يشد بعضه بعضًا.

وأضاف "العامري": نرفع التهاني بيوم الوطن العزيز للقيادة الرشيدة وللشعب السعودي، حفظ الله، الوطن وقيادته وأمنه واستقراره.

بدوره أكد المستشار جمهور بن حمد الشمري، أن يوم التأسيس ذكرى غالية على الوطن والمواطنين يستذكرون الماضي المجيد بتأسيس الكيان الشامخ المملكة بقيادة الإمام المؤسس محمد بن سعود قبل 300 عام مضت.

وقال: نعيش ارتباطًا وثيقًا بين القادة والمواطنين منذ عهد الإمام محمد بن سعود قبل ثلاثة قرون؛ فسارت سفينتنا مرفوعة الشراع آنفة، ترسو على موانئ الأمن والأمان والمجد، والعيش الكريم.

ولفت إلى أن من المبادرات الكريمة التي عهدناها من سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- قرار تخصيص يوم الثاني والعشرين من شهر فبراير كل عام يومًا للذكرى السنوية لتأسيس المملكة العربية السعودية احتفاءً بهذه الذكرى المجيدة.

فيما أكد رئيس مجلس إدارة شركة الروسان للمقاولات، هزاع الروسان، أن المتأمل بعين فاحصة للتاريخ يجد أن مرحلة التأسيس مفصلية في حياة أمة، ليس للسعوديين فحسب؛ بل شكّل ذلك منعطفًا نوعيًّا، ودعامة ورأس حربة للأمة العربية والإسلامية؛ لكون هذه الأرض المباركة مهبط الوحي، وتتشرف أرضها بمكانة الحرمين الشريفين مقصد المسلمين من جميع أصقاع المعمورة، وواحة تفيأت بظلالها الجزيرة العربية، واتسعت بدورها وتأثيرها جغرافيا العالم.

وأشار إلى أن الفضل يعود لله سبحانه وتعالى، ثم إلى مؤسس هذا الكيان الشامخ الإمام محمد بن سعود، ذلك المخضرم المظفر الذي استطاع من خلال مبدئه الراسخ تأسيس كيان الأمة ولمّ أطرافه المبعثرة؛ حيث تبلورت نماذج بناء وتأسيس ملامح الدولة المدنية وعاصمتها الدرعية، دستورها القرآن الكريم وسنة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أساس متين وحصن منيع.