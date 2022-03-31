مسؤول سنغالي يزور مكتب الندوة العالمية ويثمّن جهود المملكة في العمل التنموي
عبّر مستشار وزير الداخلية السنغالي للشؤون الدينية الدكتور (شعيب كيبي)، عن تقدير الحكومة السنغالية لجهود الندوة العالمية للشباب الإسلامي بالسنغال، وثمّن دور المملكة العربية السعودية حكومة وشعبًا في الدعم الذي تقدمه من برامج ومشروعات إنسانية وتنموية مهمة في السنغال.
جاء ذلك لدى زيارته الودية لمكتب الندوة العالمية في العاصمة السنغالية دكار؛ حيث أكد أنه يتابع بكل تقدير إنجازات الندوة وخدماتها النوعية المباركة، التي تهدف إلى تنمية المجتمع السنغالي، وأشاد بجهودها المستمرة في مختلف القطاعات الحيوية في البلاد مثل التعليم والتربية والتنمية، إضافة إلى إنجازاتها الكبيرة التي حققتها وتحققها منذ تأسيسها في السنغال حتى الآن، في مجال رعاية الأيتام، وبناء المدارس والمساجد، وحفر الآبار، ومساعدة المحتاجين، وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية المتميزة.
وقام "كيبي" بجولة تفقدية برفقة مدير الندوة في السنغال "فتحي عيد محمد" لأعمال مشروع بناء ثانوية الندوة العالمية في دكار، وأبدى سروره بجهود الندوة العالمية في مجالي التربية والتعليم.