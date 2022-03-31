مسؤول سنغالي يزور مكتب الندوة العالمية ويثمّن جهود المملكة في العمل التنموي

جاء ذلك لدى زيارته الودية لمكتب الندوة العالمية في العاصمة السنغالية دكار؛ حيث أكد أنه يتابع بكل تقدير إنجازات الندوة وخدماتها النوعية المباركة، التي تهدف إلى تنمية المجتمع السنغالي، وأشاد بجهودها المستمرة في مختلف القطاعات الحيوية في البلاد مثل التعليم والتربية والتنمية، إضافة إلى إنجازاتها الكبيرة التي حققتها وتحققها منذ تأسيسها في السنغال حتى الآن، في مجال رعاية الأيتام، وبناء المدارس والمساجد، وحفر الآبار، ومساعدة المحتاجين، وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية المتميزة.