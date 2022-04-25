"مساجد شرورة" تحدد 18 موقعًا لإقامة صلاة عيد الفطر

وقالت الإدارة: إن المواقع المحددة هي: جامع الملك فهد بن عبدالعزيز، جامع بن هجلان، حذيفة بن اليمان، جامع آل عبدالله، الإمام البخاري، أحمد بن حنبل، البراء بن مالك، معاذ بن جبل، الملك عبدالله، جامع الخير، جابر بن عبدالله، طارق بن زياد، الإمام الذهبي، جامع التعاون، محمد الفالح، المنفذ، الشيخ صالح آل الشيخ، وأخيرًا جامع تماني.