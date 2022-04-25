"مساجد شرورة" تحدد 18 موقعًا لإقامة صلاة عيد الفطر

حددت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة شرورة 18 جامعًا لإقامة صلاة عيد الفطر لهذا العام 1443هـ.
وقالت الإدارة: إن المواقع المحددة هي: جامع الملك فهد بن عبدالعزيز، جامع بن هجلان، حذيفة بن اليمان، جامع آل عبدالله، الإمام البخاري، أحمد بن حنبل، البراء بن مالك، معاذ بن جبل، الملك عبدالله، جامع الخير، جابر بن عبدالله، طارق بن زياد، الإمام الذهبي، جامع التعاون، محمد الفالح، المنفذ، الشيخ صالح آل الشيخ، وأخيرًا جامع تماني.
ونبّهت إلى أن وقت دخول الخطباء للصلاة سيكون في تمام الساعة 5:40 صباحًا في المواقع المحددة.