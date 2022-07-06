"مساجد" شرورة تحدد 28 جامعًا لصلاة عيد الأضحى المبارك





وقالت الإدارة إن المواقع المحددة هي:

مشعل "أ": جامع خادم الحرمين الشريفين، وجامع ابن شهاب الزهري، وجامع آل كرامة، وجامع بن هجلان، وجامع التقوى، وجامع الأبوين.



مشعل "ب": حذيفة بن اليمان.



الروضة: جامع آل عبدالله، والإمام البخاري.



السوق: جامع الملك عبدالله، وجامع العباس بن عبدالملك.



الأخاشيم: جامع صالح آل الشيخ.



تماني: جامع تماني.



مركز الوديعة: جامع الملك سعود، وجامع المنفذ، وجامع التعاون، وجامع محمد الفالح.



العزيزية: جامع أحمد بن حنبل.



الفهد: جامع البراء بن مالك، وجامع مبارك العسكر.



سلطانة: جامع معاذ بن جبل.



الدوائر: جامع خالد بن الوليد.



الفيصلية: جامع سعد بن عبادة.



الحرس: جامع جابر بن عبدالله.



الإسكان: جامع الإمام الذهبي.



الخالدية: جامع طارق بن زياد، وجامع صهيب الرومي.



الملك عبدالله: جامع الخير.