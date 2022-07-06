"مساجد" شرورة تحدد 28 جامعًا لصلاة عيد الأضحى المبارك

حدّدت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة شرورة، اليوم الأربعاء، 28 جامعًا لإقامة صلاة عيد الأضحى المبارك في المحافظة ومركز الوديعة والمراكز التابعة لها لعام 1443هـ.
وقالت الإدارة إن المواقع المحددة هي:
مشعل "أ": جامع خادم الحرمين الشريفين، وجامع ابن شهاب الزهري، وجامع آل كرامة، وجامع بن هجلان، وجامع التقوى، وجامع الأبوين.
مشعل "ب": حذيفة بن اليمان.
الروضة: جامع آل عبدالله، والإمام البخاري.
السوق: جامع الملك عبدالله، وجامع العباس بن عبدالملك.
الأخاشيم: جامع صالح آل الشيخ.
تماني: جامع تماني.
مركز الوديعة: جامع الملك سعود، وجامع المنفذ، وجامع التعاون، وجامع محمد الفالح.
العزيزية: جامع أحمد بن حنبل.
الفهد: جامع البراء بن مالك، وجامع مبارك العسكر.
سلطانة: جامع معاذ بن جبل.
الدوائر: جامع خالد بن الوليد.
الفيصلية: جامع سعد بن عبادة.
الحرس: جامع جابر بن عبدالله.
الإسكان: جامع الإمام الذهبي.
الخالدية: جامع طارق بن زياد، وجامع صهيب الرومي.
الملك عبدالله: جامع الخير.
وأوضحت إدارة المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة شرورة، أنه يوجد في جميع الجوامع مصلى للنساء.
كما أعلنت أن وقت الصلاة سيكون في تمام الساعة 5:38 صباحًا في الجوامع الموضحة أعلاه.